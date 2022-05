La somma di 10.039.185 euro raccolti per combattere il cancro! (video)

È stata un’altra grande serata per la ricerca sul cancro. Sabato sera, al Lotto Mons Expo, RTL-TVI e tutto il Belgio si sono dati appuntamento per Télévie 2022: questa 34a edizione ha alzato la cifra da capogiro 10.039.185 euro. Fondi che aiuteranno a far avanzare la ricerca nella lotta contro la leucemia e il cancro.

Anche se l’importo è inferiore a quello incassato lo scorso settembre per l’edizione 2021 (10.617.189 euro), vale la pena notare che il processo (e quindi la campagna di azioni) si è svolto in un periodo più breve (appena sette mesi). Quindi le prestazioni sono impressionanti.

Grazie per la tua generosità.

Rivivi le scene di questa serata con Jill Vandermoulen

“Edizione fantastica”

“È una grande edizione che si è conclusa questa sera, 7 mesi dopo l’edizione precedente, ed è la prima nella storia di Télévie, che di solito si svolge una volta all’anno. La folla di persone, talenti ed energie è straordinaria”, ha risposto Philippe Delossin, CEO di RTL Belgium, al termine della serata.

Il cantante francese Pascal Obispo è stato lo sponsor dell’edizione 2022, che quest’anno punta i riflettori sui supereroi di tutti i giorni.

Sabato erano presenti diversi artisti, tra cui Christophe Willem, Tyke, Musti, Pierre de Mer, Frédéric François, Elsa Essenault e Salvatore Adamo. Al termine della serata, quest’ultimo ha reso un commovente omaggio ad Arnault, morto di cancro al pancreas lo scorso 23 aprile. E così il cantante ha catturato la canzone “My Mother’s Eyes” in un duetto con Pascal Obispo.

Per raccogliere donazioni sono state organizzate da diversi mesi diverse iniziative. Ci sono state ulteriori sfide che hanno segnato la serata conclusiva, tra cui in particolare la creazione di Alban e Xavier, una coppia di Liegi di Lego Masters, un murale gigante di diverse decine di migliaia di mattoncini acquistabili online. . Sono stati aiutati nella loro missione da Arnaud Delvenne di Top Chef, DJ e conduttrice radiofonica Mademoiselle Luna, che lei stessa soffre di cancro al seno ed è attualmente sottoposta a chemioterapia.

La tradizionale asta di dischi TV d’oro quest’anno ha raccolto 538.000 euro. Il record di vendite è stato stabilito grazie al doppio disco di platino di Stromae “Multitude”, che è stato premiato per un importo di 160.000 euro.

L’operazione Solidarity mira a raccogliere fondi per la ricerca su cancro e leucemia nei bambini e negli adulti. L’anno scorso ha raccolto poco più di 10,6 milioni di euro.

Ludovic Daxelha arriva con Maria del Rio dopo la sfida di Questax

Belle persone al call center

Durante la serata, puoi donare a Télévie per telefono alle 0800 / 98.800. Attraverso questo, hai avuto modo di conoscere i personaggi del canale ma non solo: Christophe Willem, Pascal Obispo, Elodie o Joel from Married to First Sight, Tyke, Salvatore Adamo, Alex Batard…



















Potresti esserti imbattuto in… Alexandre de Croo. Poiché il Primo Ministro si è arreso prima di partire, si è preso il tempo per scattare foto. Questo dimostra quanto tutti tengano a questa grande causa.