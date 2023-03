La Sfinge “sorridente a due teste” è stata scoperta in Egitto

È piccolo, ma insolitamente allegro. Oggi, lunedì, le autorità hanno affermato che nei pressi del Tempio di Hathor, da cui sorgeva la famosa Torre di Dendera, 500 km a sud del Cairo, è stata ritrovata una Sfinge “sorridente a due teste” che rappresenta un imperatore romano. Egiziani. Questo riposo archeologico di calcare scoperto in un “bacino bizantino all’interno di una tomba a due livelli” insieme a una “stele romana inscritta in demotico e geroglifici”, ha detto il Ministero del Turismo e delle Antichità in un comunicato stampa. Aggiunge che questa stele deve ancora essere decifrata per rivelare l’esatta identità dell’imperatore, che potrebbe essere, secondo il team egiziano responsabile degli scavi, “l’imperatore romano Claudiano”.

La Torre Dendera, una rappresentazione della volta celeste larga 2,5 metri e alta 2,5 metri, raggiunse Parigi quando nel 1820 il prefetto francese, Sebastien Louis Saulnier, mandò una squadra a portare alla luce questo esplosivo bassorilievo. appeso al tetto dentro museo di Louvre dal 1922, quando una copia in gesso a Dendera lo sostituì.

Scoperte di potenziale interesse economico

L’Egitto ha fatto molte importanti scoperte negli ultimi mesi, in particolare nella necropoli di Saqqara vicino al Cairo, nota per la piramide a gradoni del faraone Djoser, ma anche sul famoso altopiano di Giza dove si trova ancora l’ultima delle sette meraviglie del mondo. Giovedì, il Cairo ha annunciato privatamente la scoperta Ingresso nascosto Nove metri all’interno della Grande Piramide d’Egitto, la Piramide di Khufu, che potrebbe condurre alla “vera camera funeraria del re Khufu” che dovrebbe contenere il tesoro del faraone.

A sud, a il più cortoSono stati scoperti resti di una “intera città romana” risalente ai primi secoli d.C.

Per alcuni esperti, questi effetti pubblicitari hanno un significato più politico ed economico che scientifico. Perché l’Egitto, Paese di 105 milioni di persone in grave crisi economica, punta sul turismo per risanare le proprie finanze: il suo governo punta a 30 milioni di turisti all’anno entro il 2028, rispetto ai 13 milioni prima del Covid-19.

