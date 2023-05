La sfida EnBarque: un’attività vitale per la terapia della salute mentale

Prenditi venerdì e sabato per andare a divertirti al lago per raccogliere fondi per lo sviluppo e il mantenimento di progetti di salute mentale. Questo è ciò che faranno circa 1.500 persone dal 26 al 27 maggio per la decima EnBarque Challenge. Per i professionisti delle reti sanitarie e per gli operatori che operano nel campo della salute mentale, questo dono della comunità è vitale.

Negli ultimi anni, sulla scia delle Dragon Boat Races organizzate dalla Foundation du Centre presso gli Hospitals de Granby, sono emersi diversi programmi innovativi di salute mentale. Esempi? Creazione del giardino collettivo – St. Tut Crew, arrivo DEPP; Cane da Assistenza al Providence Center, Programma di Addestramento e Benessere, Creazione di Gruppi di Terapia (Giochi da Tavolo, Arteterapia) e tanti altri progetti.

“EnBarque Challenge è il principale donatore di tutti i nostri servizi di salute mentale. Tutte le donazioni vanno al 100% per la salute mentale”. “Le donazioni ci consentono di sviluppare programmi, tra gli altri, con il complesso Evolution. Con il programma di attività fisica, abbiamo iniziato con un gruppo e ora abbiamo quattro gruppi che cavalcano”, spiega Pascal Dumais, responsabile del servizio presso la direzione degli adulti Programma di salute mentale e dipendenze, il percorso da disturbi di salute moderati a gravi. Salute mentale presso RLS Haute Yamasca.

Senza i colpi di pagaia dei partecipanti registrati all’EnBarque Challenge, lo sviluppo e la diffusione di iniziative di salute mentale sarebbero impossibili, secondo la signora Dumais.

“EnBarque Challenge fa un’enorme differenza per utenti e team. Motiva e mobilita le parti interessate.”

Nella regione Haute-Yamaska ​​​​la cura della malattia mentale richiede un’offerta di servizi che va oltre quella delle cure tradizionali. Questo approccio innovativo si è dimostrato valido. Funziona con e con gli utenti. Questa almeno è l’osservazione fatta dal capo servizio della Direzione del Programma per la salute mentale e le dipendenze degli adulti.