La serie shm’up verticale Ray/Gunlock arriva in due set su Switch e PS4

ININ Games ha annunciato che presenterà la leggendaria serie di giochi sparatutto Trave In Occidente in collaborazione con Abilitàsia in digitale che in box per Switch e PS4, con l’uscita programmata di 2023.

La serie Ray è un marchio popolare dello sviluppatore TAITO, uno dei più popolari shmup verticali. È stato introdotto per la prima volta nel febbraio 1994, con il rilascio di Rayforce Per TAITO F3 arcade, la serie è diventata rapidamente uno dei giochi arcade più popolari del suo tempo. Conosciuto anche come Gunlock o attacco della galassia Fuori dal Giappone, seguito da due sequel, Ray Tempesta e altri Ray Crisised entrambi presentano grafica 3D basata su poligoni anziché sprite.

Per onorare l’eredità di questa icona del fuoco, non ci sarà solo un’icona, ma due gruppi privati Verso ovest, presto inizieranno i preordini.

Gruppo La RayStorm x Ray Crisis HD Progettato da ININ Games per riunire il meglio della serie Ray, per i fan degli sparatutto di tutto il mondo, al prezzo di € 39,99.

Inoltre, porta anche ININ Games Linea temporale di Ray’z Arcade Giapponese. Questa raccolta aggiunge il classico gioco che ha dato il via a tutto, RayforceSarà disponibile per il download a € 49,99.

Collezione RayStorm x RayCrisis HD

Ray Tempesta

RayStorm NEO HD

Ray Crisis

Ray Crisis HD

Linea temporale di Ray’z Arcade

Rayforce

Ray Tempesta

RayStorm NEO HD

Ray Crisis

Ray Crisis HD

Ancora una volta, i professionisti di M2 Partecipa al trasferimento di giochi su console moderne, come nei precedenti classici TAITO! I giochi saranno dotati di grafica HD, ottima colonna sonora e funzionalità aggiuntive.