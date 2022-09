La scoperta di strane trappole preistoriche per aquiloni

Sarai anche interessato

Può estendersi per diversi chilometri: le strutture per la pesca degli “aquiloni” risalgono a quasi 8000 anni fa e mostrano tecniche di pesca molto elaborate. usato durante Età neoliticaqueste strutture sono costituite da muri bassi La pietra che forma i percorsi in cui l’uomo guida la preda per rimanere intrappolata: si ritrova poi in una recinzione centrale, la “testa” dell’aquilone, per essere uccisa. Sono state trovate anche cellule nascoste amaroche può fungere anche da fossa di cattura.

Conosciute già da decenni, ad oggi sono state trovate più di 6000 di queste trappole a imbuto, ma solo nel Levante e in La penisola arabica. I ricercatori hanno appena trovato nuove immagini grazie a immagini satellitari, a 400 km di distanza dai loro predecessori, che dettagliano in uno studio pubblicato su Olocene.

Le nuove strutture degli aquiloni sono rappresentate da punti rossi e quelle già conosciute da punti bianchi. © Michael Fradley, Francesca Simi, Maria Guagnin, Emina, Olocene

Forniscono preziose informazioni sui popoli preistorici

Per le loro dimensioni e la qualità dei dettagli, queste strutture rappresentano le più grandi mai trovate risalenti aOlocene ; Suggeriscono molto coordinamento e un gran numero di persone coinvolte Costruzione. Può anche riferirsi a una specifica situazione sociale: in Giordania sono state trovate pitture rupestri di trappole per aquiloni.

Secondo lo studio, la sua distribuzione indica anche a cambiamento climatico Quelle antiche avvenute circa 6000 anni fa: “Si presume che in una parte successiva delOloceneL’ambiente è cambiato e l’altopiano di Bassora è diventato inabitabile”. In effetti, gli aquiloni potrebbero essere stati costruiti durante la fase umida dell’Olocene, il periodo di 4.000 anni che si è concluso bruscamente con Feedback tra vegetazione eatmosfera.

Distribuzione di diverse forme di trappole trovate nel sud-ovest asiatico. © Michael Fradley, Francesca Simi, Maria Guagnin, Olocene