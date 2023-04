La Russia teme una controffensiva ucraina su larga scala in Crimea? Queste foto sembrano dimostrarlo

Sulla base delle immagini satellitari trasmesse dal Washington Post, possiamo vedere che la Russia si sta preparando per un prolungato confronto con l’Ucraina sulla Crimea. Il Cremlino ha fortificato i valichi nella regione nel tentativo di contrastare qualsiasi attacco ucraino. Che sta diventando più probabile nel prossimo futuro.

Una delle caratteristiche più notevoli nelle immagini congiunte è dell’istmo di Perekop. Attorno a questa stretta striscia di terra di soli 5-7 chilometri, sono state erette molte trincee fortificate e altri stratagemmi difensivi che indicano che le forze russe si aspettano aspri scontri con l’esercito ucraino.

Infatti, nonostante i suoi ovvi punti di attraversamento marittimo, le capacità navali di Kiev non rappresentano una minaccia immediata per la Russia. Così Vladimir Putin ha scelto di concentrare le sue forze di difesa sull’unica rotta terrestre possibile.

La guerra in Ucraina: “L’esercito di Putin sarà sconfitto entro ottobre”

Per Nicolas Gosset, ricercatore presso il Royal Defence Institute, le cui osservazioni sono state trasmesse da RTBF, queste trincee illustrano due cose: D’altra parte, la Russia considera una possibilità una controffensiva ucraina in Crimea. C’è paura da parte russa. E poi vediamo che la Russia sta preparando un’importante offensiva di terra da nord.dice l’esperto.

Un’altra via considerata potrebbe essere la rotta aerea o gli attacchi a lungo raggio. Volodymyr Zelensky sta già insistendo con gli Stati Uniti per fornire aerei da combattimento e missili a lungo raggio all’esercito ucraino. Richiesta non ancora ascoltata.