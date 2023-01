La Russia avverte che ciò non farà che prolungare le sofferenze degli ucraini

“Europa, NATO e Stati Uniti hanno già versato decine di miliardi di dollari in Ucraina e spedizioni di armi”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

La consegna di fanteria corazzata e altre armi all’Ucraina la scorsa settimana da parte di diversi paesi occidentali non farà che “prolungare le sofferenze” degli ucraini e non “cambierà” l’equilibrio del potere, ha affermato il Cremlino.

“Fondamentalmente, queste spedizioni non possono e non cambieranno nulla”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.”Queste spedizioni non faranno che prolungare la sofferenza del popolo ucraino”. La scorsa settimana, gli Stati Uniti e la Germania hanno dichiarato di voler consegnare fanteria corazzata, poiché la Francia ha annunciato l’invio di carri armati leggeri a Kiev.