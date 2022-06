La risposta alla giustizia regionale?

L’universalizzazione della protezione sociale sarà accompagnata da un aumento senza precedenti della domanda di servizi sanitari. Il sistema sanitario marocchino alla fine dovrà servire circa 22 milioni di persone. Tuttavia, in Marocco, le strutture sanitarie e le forniture sono ancora concentrate sull’asse Rabat-Casablanca. Una situazione che obbliga i cittadini a viaggiare per beneficiare dei servizi sanitari di cui hanno bisogno e mette sotto pressione le strutture che stanno diminuendo per numero e capienza.

In Marocco persiste lo squilibrio nella distribuzione geografica delle strutture sanitarie e degli operatori sanitari. Nel suo ultimo rapporto sull’efficacia del diritto alla salute, il Consiglio nazionale per i diritti umani (CNDH) ha indicato che più della metà dei dirigenti sanitari è concentrata sull’asse Casablanca-Rabat-Kenitra. Inoltre, due terzi degli operatori sanitari lavorano in quattro regioni, mentre altri sono impiegati nelle restanti otto regioni.

Questo squilibrio appare anche a livello delle stesse regioni e tra aree urbane e rurali, secondo il Consiglio nazionale per i diritti umani. Questa distribuzione irregolare e sbilanciataImpedisce l’accesso alle cure mediche per un gran numero di cittadini “, fa riferimento al Consiglio nazionale per i diritti umani. Secondo i dati raccolti dal Consiglio, 4 cittadini su 10 devono percorrere più di 10 chilometri per raggiungere il primo centro sanitario. Questo spiega perché il numero medio di visite mediche in Il Marocco è 0,6 per abitante all’anno In alcune aree, questa media scende a 0,3, osserva il Consiglio nazionale per i diritti umani.

Nell’attuazione del sito di generalizzazione della protezione sociale, la disparità tra i settori per quanto riguarda l’offerta medica è uno dei principali squilibri e uno dei maggiori freni che devono essere superati in Marocco. Sembra che il governo di Akhannouch abbia trovato la risposta. In risposta alle domande dei membri della Camera dei rappresentanti di lunedì 13 giugno 2022, il primo ministro Aziz Akhannouch ha presentato l’insieme delle misure che sono state pubblicate e i suoi piani dal suo governo per garantire il successo della protezione universale, tra cui il pilastri e obiettivi principali sono la giustizia regionale nell’accesso ai servizi sanitari pubblici. Tra gli interventi previsti dall’esecutivo, il progetto per la realizzazione di complessi sanitari regionali.

Il capo del governo ha affermato che questi complessi, che uniscono ospedali regionali, provinciali, universitari e altri, forniranno quindi a ciascuna regione tutte le strutture sanitarie. Queste future istituzioni pubbliche godranno di personalità giuridica e indipendenza amministrativa. Risorse umane e finanziarie, nonché ampi poteri spiegati per gestire i propri servizi.

In particolare, tali complessi saranno preposti alla gestione dell’offerta sanitaria a livello regionale, nell’ambito di un accordo di efficienza con la Direzione di Vigilanza che assicura l’utilizzo ottimale delle risorse a loro disposizione e il loro utilizzo secondo criteri ben definiti di investimento pubblico. L’istituzione di queste istituzioni costituisce una procedura in cui armonia “e dentro” integrazione con il progetto regionale. L’obiettivo finale è garantire l’equità sanitaria regionale.

Tuttavia, c’è da chiedersi: quali risorse saranno messe a disposizione di queste istituzioni?

Quali sono esattamente le risorse?

Per quanto riguarda le risorse umane, ci sono attualmente 23.000 medici in Marocco, secondo il Consiglio nazionale per i diritti umani. Per conformarsi agli standard di base dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Paese ha bisogno di altri 32.000 medici. Come per altri dirigenti, la carenza è visibile anche a livello di infermieri e badanti. Inoltre, l’immigrazione aggrava ulteriormente la carenza di risorse umane del regno in questo settore vitale, poiché ogni anno tra i 600 ei 700 medici marocchini o anche più lasciano il paese.

In termini finanziari, le risorse del settore sanitario pubblico in Marocco sono ancora limitate. Il budget generale destinato alla salute è passato da 14.294.720.000 dirham nel 2017 a 19.774.145.000 dirham nel 2021. Con questo budget, che non supera il 6% o il 7% del bilancio statale, il Marocco non è solo meno Lontano dal 12% indicato dai paesi internazionali . Standard (15% del bilancio generale dello Stato secondo la Dichiarazione di Abuja e 12% secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità), ma sono stati superati anche da alcuni paesi vicini, come Algeria (10,7%) e Tunisia (13,6%), in quanto conferma il Consiglio nazionale per i diritti umani.

Allo stesso tempo, la spesa statale nel settore sanitario non supera il 6,5% della spesa statale. Pertanto, il Ministero della Salute spende solo 561 dirham pro capite all’anno secondo il rapporto di monitoraggio e valutazione delle politiche sanitarie preparato dall’intermediario per la democrazia e i diritti umani e le famiglie sono i principali finanziatori del settore sanitario. Secondo il rapporto del Consiglio nazionale per i diritti umani, il finanziamento delle famiglie rappresenta il 63,3% delle entrate sanitarie in Marocco, di cui il 50,7% sotto forma di finanziamento diretto, il 24,4% sotto forma di tasse e il 22,4% sotto forma di contributi alla previdenza sociale.

Con queste limitate risorse e progetti di scuole di medicina e ospedali universitari ancora vietati in diverse regioni, dovremo quindi aspettare e vedere cosa proporrà il governo di Akhannouch affinché i suddetti complessi sanitari regionali possano svolgere la loro missione: garantire a tutti i marocchini, in tutte le regioni del regno, ovviamente, gli stessi servizi sanitari, ma anche e soprattutto servizi sanitari di alta qualità.