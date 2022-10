La reazione di Camilla Parker Bowles alla morte di Diana è stata rivelata

popolo e re

Lady Diana è morta il 31 agosto 1997. Queste furono le prime parole della sua allora concorrente, Camilla Parker Bowles.

La notizia è stata data al telefono L’autrice Tina Brown nel suo libro Foglie di palazzo. Camille Parker-Bowles in seguito apprese che la signora Dee aveva perso la vita in un incidente d’auto sotto il tunnel di Pont Alma a Parigi. Al suo fianco c’era il suo compagno di allora, morto anche lui nell’incidente. Dodi Al Fayed. Dopo questo tragico incidente, si sono diffuse voci sulla morte della principessa. Un incidente o uno sciopero orchestrato di Famiglia reale britannica? Oltre alle voci, la notizia doveva essere annunciata ai principi William e Harry. Sappiamo che fu Carlo III, il primo ad avvertire, ad annunciarlo a Guglielmo. Dopo aver pianto insieme, padre e figlio andarono a svegliare il principe Harry.

All’epoca, l’ex fidanzato di Diana Spencer aveva una relazione con lei da anni Camilla Parker Bowles, la sua amata d’infanzia. Quest’ultimo ha appreso la notizia al telefono dal segretario privato di Carlo III, Mark Boland, l’abbiamo appreso in un libro Tina Marrone. « La sua prima risposta da madre fu: “Quei poveri poveri ragazzi”, ha riferito l’esperto. Ricordiamo che William e Harry all’epoca avevano solo 15 e 12 anni. Allora la regina pensò all’idea di Carlo. “Crollerà? Non deve farlo per i suoi figli. Lei lo conosce abbastanza bene da sapere che si sentirebbe così in colpa dopo questa tragedia”.L’esperto ha aggiunto. Nonostante il suo rapporto speciale con gli inglesi, Camilla Parker-Bowles voleva rimanere presente con Charles e i suoi figli. Dopo diversi anni di tragedie, manterrà il suo rapporto il più speciale possibile con il principe Carlo. Si sposeranno solo il 9 aprile 2005.