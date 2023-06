La pulizia principale dell’Ajax, un gol da record si avvicina sempre di più al suo posto

I giganti del calcio olandese Ajax Amsterdam stanno emergendo da una stagione persa sia a livello nazionale che in Europa. Il club sarà impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore.

La scorsa estate, l’Ajax ha assistito al ritorno in casa di Alfred Schroeder. Schroeder aveva appena vinto il campionato belga con il Club Brugge. Anche il suo esordio dalla panchina all’Ajax è stato, soprattutto in campionato, molto solido.

Ma non è durato. L’Ajax è stato eliminato nella fase a gironi di Champions League e ha faticato in campionato. Dopo questi scarsi risultati e molte tensioni interne, Schroeder fu licenziato. Il suo posto è stato preso da John Heitinga.

Alla guida del club, Hettinga non ha fatto miracoli: eliminazione dall’Europa League dall’Hertha Berlino, sconfitta in finale di Coppa d’Olanda dal PSV, e terzo posto in Eredivisie.

Giovedì, l’Ajax ha annunciato la sua separazione da Hettinga, senza sorprese. Al suo posto viene citato il nome di Kjetil Knutsen (Bodo/Glimt), anch’esso citato nello Standard.