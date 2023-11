La PS5 è tornata disponibile su Amazon, ed è un ottimo prezzo 💥

Aspettavate con ansia il Black Friday per acquistare una PS5? Faresti bene ad essere paziente poiché la console Sony più popolare sul mercato subirà diverse promozioni durante il processo. Se solo la console standard non è più disponibile (dopo la prima vendita flash avvenuta venerdì), ci sono ancora bundle molto interessanti con la console e i giochi più popolari.

Su Amazon trovi anche dei bundle che includono la console e vari giochi, a prezzi ridicolmente bassi. Ad esempio, puoi ottenere PS5 Standard con gioco di calcio EA Sports FC24 a €499 (invece di €629). Allo stesso modo, lì Anche un bundle con una console Sony e Spiderman 2 ha un prezzo di € 499. Infine, c’è questo pacchetto Con PS5 e Final Fantasy XVI anche al prezzo di 499€.

Con le console PS5 ormai esaurite, ottenere la console con un gioco è la tua unica opzione per godertelo questo Natale. Tuttavia, avrai sicuramente bisogno dei giochi per sfruttare la potenza della nuova console di Sony. Quindi puoi trarne vantaggio anche provando uno di questi tre giochi principali. Tieni inoltre presente che Amazon ti offre il diritto di recesso fino al 31 gennaio 2024, permettendoti di restituire il prodotto dopo le festività (se, ad esempio, lo hai regalato e al destinatario non piace).

PS5 è la migliore console nel 2023

Dal suo lancio nel novembre 2020, la PS5 si è praticamente affermata come la console di gioco più popolare sul mercato. Dato che la crisi sanitaria dovuta al Covid ha avuto un impatto diretto sulla sua produzione, Sony non è stata in grado di soddisfare la domanda e abbiamo riscontrato una carenza di scorte presso i distributori online e nei negozi fisici. Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità ed è disponibile presso la maggior parte delle marche già da diversi mesi.

Tuttavia, questa è la prima volta che ottieni sconti così generosi, soprattutto durante il Black Friday. Considerata da molti esperti la migliore console di gioco domestica sul mercato, è riuscita a distinguersi dal suo principale concorrente, la serie Xbox di Microsoft, davanti al pubblico.

Va detto che la PS5 offre una potenza di calcolo sorprendente, contiene un SSD superveloce da 825 GB oltre a supportare molte tecnologie volte a migliorare le prestazioni nei giochi (Ray Tracing, VRR, ALLM, ecc.). Supporta quindi nativamente i giochi 4K a 60 FPS e può anche fornire 120 FPS su alcuni titoli come Fortnite, Rocket League, Call of Duty Black Ops Cold War, Vanguard, Warzone o anche la prima parte dell’eccellente Last Of Us.

La Standard Edition, attualmente in vendita su Amazon per il Black Friday, viene fornita con un lettore Blu-Ray 4K e offre l’accesso fisico ai giochi. Se hai l’abitudine di scambiare i tuoi giochi o se ti piace collezionare edizioni da collezione, questa è chiaramente l’edizione standard che dovresti scegliere. Da parte sua, la PS5 Digital non dispone di un lettore di dischi e può riprodurre solo giochi digitali al 100%, che devono essere scaricati dal PlayStation Store.

In termini di prestazioni e caratteristiche tecniche dei due modelli, questi ultimi sono completamente identici. L’unica differenza è nel design e nel peso: la versione standard con lettore Blu-Ray è un po’ più sottile e visualizza qualche grammo in più sulla bilancia. Allora è tutto. La console offre un’esperienza di gioco molto coinvolgente, soprattutto grazie al controller DualSense che fornisce feedback tattile e trigger adattivi, oltre all’integrazione di audio 3D, microfono e touchpad.

La PS5 viene offerta a un prezzo senza precedenti durante il Black Friday e dovrebbe essere il regalo perfetto da fare a Natale. Amazon è più generosa che mai e ti consente di acquistarli a un prezzo molto più basso rispetto al resto dell’anno. Anche se il Black Friday si svolgerà su più giorni, dal 17 al 27 novembre, non è garantito che tornino disponibili a questi prezzi bassi. Se vuoi proteggere la tua console e posizionarla sotto l’albero, ora è il momento giusto per traslocare.

