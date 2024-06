La principessa Astrid e la principessa Märtha Louise si sono incontrate durante una passeggiata a cavallo in Norvegia

Lunedì 17 giugno in Norvegia è stata una riunione straordinaria tra i cugini. La principessa Astrid del Belgio, che ha una missione economica a Oslo nella sala Belges, è accanto alle principesse Martha Louise ed Emma Tallulah Behn, che riempie e riempie la stanza con Harald V, e visita la casa a cavallo. Era presente anche lo sciamano Doric, il cui destino si sarebbe unito alla principessa Märtha Louise alla fine di agosto.

Onorare l’allevamento equestre belga in Norvegia

La principessa Astrid del Belgio, 62 anni, ha iniziato la sua visita di missione economica in Norvegia lunedì 17 giugno 2024. La principessa Astrid ha guidato le missioni economiche belghe per conto del re dei Belgi da quando suo fratello è salito al trono. Re Filippo.

Dopo aver dedicato la mattinata alla cooperazione nel settore dell’imprenditorialità e delle tecnologie sanitarie, la principessa Astrid si è unita alla giostra Gulick a Leerskogen, a una trentina di chilometri da Oslo. Questa scuderia è stata fondata da Geir Gulliksen. I suoi due figli, Victoria e Johan, viaggiano per il mondo con i loro cavalli da salto ostacoli. Geir e Johan risiedono nella loro scuderia in Norvegia, mentre Viktoria al momento è in Belgio.

La principessa Astrid e la principessa Märtha Louise insieme a un evento di equitazione belga (Foto: ABACAPRESS.COM)

La visita è stata organizzata da Agoria, una rete equestre che promuove la conoscenza belga nel settore dell’allevamento e della formazione dei cavalli. Dopo un discorso del ministro degli Esteri belga Hajja Habib e del presidente della Federazione reale belga per gli sport equestri (FBBSE) Stephane Detry, la principessa Astrid ha assistito a uno spettacolo di salto eseguito da Emma Tallulah Behn sul suo cavallo belga. Pearl van Dorberheide.

La principessa Märtha Louise, il suo fidanzato, lo sciamano Doric Verret, e la principessa Astrid assistono a un’esibizione di Emma Tallulah Behn (Foto: ABACAPRESS.COM)

La principessa Astrid si riunisce con i suoi cugini norvegesi

La principessa norvegese Märtha Louise, 52 anni, era presente durante la visita, per sostenere sua figlia, Emma Tallulah Behn, che è già campionessa norvegese junior nella sua categoria. Emma Tallulah, 15 anni, è la terza figlia della principessa Märtha Louise, figlia del re Harald V e sorella del principe ereditario Haakon. Märtha Louise e sua figlia Emma sono rispettivamente la quarta e la settima nella linea di successione al trono norvegese. La principessa Astrid è la quinta in linea di successione al trono belga. Era presente anche Doric Verret, il fidanzato della principessa Märtha Louise.

Gli antenati comuni più stretti della Principessa Astrid del Belgio e della Principessa Märtha Louise di Norvegia ed Emma Tallulah Behn sono il Principe Carlo di Svezia e la Principessa Ingeborg di Danimarca, genitori della futura Regina Astrid del Belgio e della Principessa Märtha, moglie del futuro Olav V di Norvegia (Immagine : Storia dei reali)

La principessa Astrid e la principessa Märtha Louise sono cugine. Il re Alberto II, padre della principessa Astrid, e il re Harald V, padre della principessa Märtha Louise, sono cugini di primo grado. La regina Astrid del Belgio, nata principessa di Svezia e nonna della principessa Astrid, era la sorella della madre di re Harald. Inoltre, anche la sorella maggiore del re Harald porta il nome Astrid, in ricordo della zia, proprio come la principessa Astrid del Belgio porta questo nome in ricordo di sua nonna.