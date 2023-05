La prima immagine diretta di un getto prodotto dal buco nero supermassiccio al centro della galassia M87

Già ad aprile 2019, galassiagalassia Messier 87 (M87M87), Enorme galassia ovalegalassia ovale Si trova a circa 55 milionianni luceanni luce Ha fatto notizia nel campo della radioastronomia. In realtà lo è Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Lo studiò per secoli nel visibile e nella costellazione della Vergine, dopo averlo scoperto prima Carlo MessierCarlo Messier nel 1781. In seguito si rese conto che oltre a contenere 10 volte di piùstellestelle Quello via Latteavia Latteapoiché conteneva nel suo cuore a Buco nero giganteBuco nero gigante Che era un ottimo bersaglio per poter osservare un’ombraorizzonte degli eventiorizzonte degli eventi dal buco nero.

Per questo, è stato necessario raccogliere appunti da diversi RadioscopiRadioscopi In superficie e implementare la tecnica Sintesi editorialeSintesi editoriale. Rende possibile avere un radiotelescopio delle dimensioni della Terra, combinando le osservazioni di questi strumenti e potendo così produrre immagini utilizzando PrecisionePrecisione Registrati.



Roger Blandford ci parla dei buchi neri supermassicci e dei loro getti in questo video. Per una traduzione francese più o meno accurata, clicca sul rettangolo bianco in basso a destra. Dovrebbe apparire la traduzione inglese. Quindi fai clic sul dado a destra del rettangolo, quindi fai clic su Sottotitoli e infine Sottotitoli automaticamente. Scegli “Francese”. © Rivista Quanta

Note aggiuntive da EHT

Questo è ciò che i membri della cooperazione sono riusciti a fare Telescopio dell’orizzonte degli eventi (EHT), rivelando così, nel 2019, la prima immagine di un buco nero. Oggi, come indicato in un comunicato stampa dell’Osservatorio europeo australe (ESO) che accompagna una pubblicazione in naturaNella stessa immagine abbiamo osservato per la prima volta l’ombra del buco nero al centro di M87) e il potente getto di particelle TemaTema Quasi La velocità della luceLa velocità della luce chi viene espulso.

Il comunicato precisa inoltre che si tratta del risultato di un lungo processo di elaborazione dei segnali raccolti iniziato con le osservazioni effettuate nel 2018 con telescopitelescopi IL Set di millimetri universale VLBI (GMVA), daAtacama grande millimetro/sottogruppo (Alma) f Telescopio della Groenlandia (GLT).

Questo getto è noto da molto tempo da quando fu notato dall’astronomo americano Heber Dost Curtis già nel 1918. Ma fu solo più tardi che ci rendemmo conto che questo delicato getto parallelo di materia che si estendeva per almeno 5.000 anni luce dopo, è il risultato di processi fisici complessi legati all’idrodinamica magnetica dei plasmi spazio tempospazio tempo curva, in questo caso è da buco nero di Kerrbuco nero di Kerr In rotazione contiene circa 6,5 ​​miliardi massemasse L’energia solare, come ha ampiamente spiegato Futura in un precedente articolo.

Laboratorio per la comprensione dell’astrofisica dei buchi neri galattici

La sfida con le nuove analisi delle osservazioni è più ampia rispetto al caso di M87 perché sono noti molti getti simili e sappiamo che devono essere correlati alle interazioni tra buchi neri supermassicci e le galassie che ospitano.

« Sappiamo che i getti escono dalla regione attorno ai buchi neri, ma non abbiamo compreso appieno come ciò avvenga. Per studiarlo direttamente, dobbiamo osservare l’origine del getto il più vicino possibile al buco nero. spiega in una dichiarazione dell’ESO Ru-Sen Lu, dell’Osservatorio astronomico di Shanghai, in Cina.

Precedenti osservazioni hanno fornito immagini separate della regione vicino al buco nero e al getto, ma” Questa nuova immagine completa l’immagine mostrando contemporaneamente la regione intorno al buco nero e il getto aggiunge il suo collega Jae-Yong Kim della Kyungbuk National University in Corea del Sud e del Max Planck Institute for Radio Astronomy in Germania.



Riassunto di Scoperta con Alma. Per una traduzione francese più o meno accurata, clicca sul rettangolo bianco in basso a destra. Dovrebbe apparire la traduzione inglese. Quindi fai clic sul dado a destra del rettangolo, quindi fai clic su Sottotitoli e infine Sottotitoli automaticamente. Scegli “Francese”. © Osservatorio europeo meridionale (che – quello)

Siamo ancora nello stesso comunicato stampa, abbiamo appreso che i guadagni di risoluzione che stiamo ancora ottenendo nel caso di M87 derivano dal fatto che i ricercatori con radiotelescopi usati hanno approfittato delle onde RadioRadio Lunghezza d’onda maggiore rispetto a EHT: 3,5 mm invece di 1,3 mm. Come spiega Thomas Kirchbaum del Max Planck Institute for Radio Astronomy, ” A questa lunghezza d’onda, possiamo vedere come il getto emerge dall’anello di emissione attorno al buco nero supermassiccio centrale La dimensione dell’anello osservato è circa il 50% più grande di quella di un’immagineTelescopio dell’orizzonte degli eventi.

« Per capire l’origine fisica di questo anello più grande e più spesso, abbiamo dovuto usarlo Simulazione computerizzataSimulazione computerizzata Per testare diversi scenari », e ajoute Keiichi Asada de l’Accademia Sinica in Taiwan.

Alla fine, l’immagine mostrerà completamente del materiale che cade verso l’orizzonte degli eventi del buco nero supermassiccio.