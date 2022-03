Le candidat d’extrême-droite promet notamment le chiffre de 20 miliardi di euro d’economia per la soppressione di aiuti sociali aux étrangers non européens.

Pubblico il 23/03/2022 alle 20:15 Tempi di lezione: 3 min



eric Zemmour a présenté mercredi les 400 mesures de son program présidentiel, dédié prioritairement à la lutte contre l’immigration, promettant notamment le chiffre controversé de 20 miliardi di euro d’economia per la soppressione socialis d’aidé auxiliaries

Le document n’intègre pas sa nouvelle proposition, annoncée lundi soir, d’un «ministère de la remigration» chargé d’expulser, selon le candidat d’extrême droite, un million d’étrangers en cinq ans : clandestinels, déminants et fichés S. Mais le candidat du parti Reconquête ! revendique cette terminology pour afficher sa «determinazione» et balaye le fait qu’elle provienne de groupuscules identitaires, qui veulent aussi renvoyer les personnes d’origine immigrée.







Globalement, son program «coûtera à terme 60 miliardi di euro en année pleine : une moitié pour baisser les impôts sur les enterprise – 28 miliardi – et l’autre moitié pour renforcer les moyens de nos politiques politiques écuritaires: la priorécuréfs: la d la giustizia e la santità – 32 miliardi », at-il estimé, lors d’un point presse à la maison de la Chimie à Paris.

Pour le financer, Eric Zemmour promet « 65 miliardi di euro d’economia en année pleine », non 20 miliardi di euro via la « soppressione delle prestazioni non contributive per gli stranieri extra-europei » : allocazioni familiari log, oues au auement RSA, que l’ancien polémiste décrit comme des « pompes aspirantes » quiraient l’immigrazione.

Côté chiffres, la Caisse nationale des allocations familiales avait toutefois indiqué que la totalità delle allocazioni versées aux étrangers (européens et extra européens) corrispondono a «9 miliardi di euro» par an (chiffre 2019), sansille lase parse gé minimum nationale d’ assicurazione vieillesse. « Ce sont les chiffres pour les médias pour dire qu’on ne dépense pas beaucoup d’argent pour les étrangers», un rétorqué le candidat à la présidetielle.

15 miliardi di economie all’orizzonte 2027

Il table en outre, comme Marine Le Pen, sur 15 miliardi di economie grazie alla «lutte contre la frode sociale et fiscale».

Côté collectivités locales, Eric Zemmour entend faire 15 miliardi di economie en luttant contre la “burocratie”, les “doublons” et les “triplons”. Il ya une « gabegie incroyable », estime celui qui plaide pour la mise en place d’un conseiller territorial, à la fois départemental et régional, comme le prônait Nicolas Sarkozy.

Pour le budget de l’Etat, il promet 15 miliardi di economie all’orizzonte 2027, non la soppressione dell’aide médicale d’Etat – couverture santé des étrangers en situation irrégulière – et la « réduction des’interventiones du ministère de la Cultura».

A più lungo termine, Eric Zemmour propone de repousser l’ageal de département à la retraite à 64 ans d’ici 2030, afin d’economiser “près de 15 miliardi di euro en année pleine”.

En matière culturelle, le candidat insistere sulla preservazione del patrimonio, l’adaptation d’œuvres littéraires et de récits d’événements historiques.

Une « culture Puy-du-Fou », le parc d’attractions vendéen de son soutien Philippe de Villiers ? « Le Puy-du-Fou è il mélange tra la modernità e la genialità francese. On est souvent plus moderne en étant enraciné dans un passé qu’on connaît bien », loue Eric Zemmour.