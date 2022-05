La porta USB-C su iPhone 15, Lightning atterrerà (finalmente) nella spazzatura

per me

L’arrivo tanto atteso della porta USB-C su iPhone è diventato ancora più evidente. Secondo analisti e specialisti Apple, l’iPhone 15 diventerà il primo iPhone a offrire tale connettività. Quindi vorremmo dire addio al port Lightning e questo promette molti miglioramenti per il prossimo flagship di Apple.

È stato il famoso insider Ming-Chi Kuo a condividere le informazioni su Twitter. E in genere, quando parla, lo ascoltiamo con intento perché le sue previsioni sono state spesso vere. Improvvisamente, quando quest’ultimo ha annunciato che Apple avrebbe adottato una porta USB-C nel 2023, tutti nel mondo tecnologico sono rabbrividiti.

« Il mio ultimo sondaggio suggerisce che il nuovo iPhone per il 2023 abbandonerà la porta Lightning e passerà a USB-C« scrive prima di aggiungerlo “USB-C potrebbe migliorare la trasmissione dell’iPhone e la velocità di ricarica nei progetti hardware, ma i dettagli delle specifiche finali dipendono ancora dal supporto iOS. Quindi sembra che Apple abbia rinunciato Pressioni europee per l’adozione di un caricabatterie universale per tutti gli smartphone.

iPhone 15

È un dato di fatto che gli smartphone che prevedono una porta USB-C siano sempre più diffusi. Ad esempio, iPhone dedicati con tale porta colpire il web. Così Apple ha deciso di rispettare le aspettative del pubblico. « Si prevede che gli attuali fornitori di sistemi USB-C di Apple diventeranno attori del mercato centrale nei prossimi due anni« ho Ming-Chi Kuo.

Ma dobbiamo ancora stare attenti perché molte voci si contraddicono a vicenda. In effetti, alcuni sostengono che USB-C arriverà non appena verrà rilasciato l’iPhone 14 Pro. Altri affermano che Apple darà la priorità al wireless al 100% prima di passare a USB-C. Resta solo da aspettare ma una cosa sembra certa: USB-C arriverà un giorno o l’altro sui dispositivi Apple.

