Nocera Inferiore: gli agenti della Polizia di Stato ha controllato due pasticcerie i cui titolari erano intenti a produrre le zeppole in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe.

I responsabili delle due attività sono stati denunciati per avere violato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misure di contenimento della propagazione della epidemia da coronanivirus (COVID-19), nonché segnalati alla Prefettura per la prevista chiusura dell’attività.

Nell’ambito del medesimo servizio di prevenzione, inoltre, è stato rintracciato il pluripregiudicato F.V. che non è stato in grado di giustificare la sua presenza in strada. Lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Nella serata di ieri, invece, a Sarno, la Polizia di Stato ha accertato che all’interno di un circolo ricreativo due persone, unitamente al titolare, si intrattenevano a chiacchierare seduti intorno ad un tavolino senza alcun giustificato motivo. I soggetti individuati sono stati denunciati per avere violato il suindicato Decreto.

Al gestore del circolo è stato anche notificato il verbale di accertamento per l’applicazione della sanzione della chiusura dell’esercizio.