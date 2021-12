Una madre si scaglia sui social dopo aver visto il pasto che ha pagato in modo che suo figlio potesse partecipare alla cena di Natale in istituto.

Emma è arrabbiata e lo annuncia su Facebook. Per il figlio quindicenne, che frequenta la Steyning Grammar School nel West Sussex, per partecipare alla cena di Natale della sua scuola, la mamma ha speso poco più di 4 euro. È rimasta molto sorpresa quando ha visto il suddetto pasto, che ha descritto come “disgustoso” e “la peggior cena di Natale di sempre”.

Si lamenta con The Sun: “I detenuti si alimentano meglio da questo. Alcuni bambini sembrano aver detto che gli piace, ma penso che sia sciocco, come molti altri genitori. In realtà ho pensato che fosse uno scherzo quando l’ho visto per la prima volta. “, spiega.

Emma, ​​che ha anche espresso la sua insoddisfazione per la gestione della scuola, non verrà risarcita. “Mi dispiace che tu abbia pensato che la cena di Natale fosse di scarsa qualità. Il feedback complessivo degli studenti è stato che si sono davvero divertiti e questo è stato dimostrato dai piatti vuoti e dalle facce felici (…) Dato che abbiamo comprato gli oggetti e gli studenti li hanno mangiati , non ci saranno rimborsi”, la posta.

Dopo il contatto dei nostri colleghi britannici, la scuola ha rifiutato di commentare.