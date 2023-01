La nuova variante del Covid-19 dovrebbe diventare dominante in Europa tra poche settimane: cosa sappiamo di “XBB.1.5”?

La variante altamente patogena di Omicron XBB.1.5, che si sta diffondendo rapidamente nei casi di Covid-19 negli Stati Uniti, dovrebbe diventare dominante in Europa entro un mese o due ed è l’agenzia europea responsabile delle epidemie.

Questa variante, che è stata rilevata per la prima volta negli Stati Uniti in ottobre ed è il vettore più infettivo del nuovo coronavirus fino ad oggi, rappresenta un “basso rischio per l’intera popolazione”, secondo l’ultima valutazione pubblicata dal Centro europeo per Prevenzione e controllo delle malattie (ECDC).

Tuttavia, secondo l’agenzia europea con sede a Stoccolma, questo rischio è “da moderato ad alto” per “le persone a rischio, come gli anziani, i non vaccinati o gli immunocompromessi”.

Per l’ECDC, “ci sono diverse aree grigie con XBB.1.5 e questa valutazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane”. Sebbene ora rappresenti oltre il 27% delle infezioni negli Stati Uniti, XBB.1.5 rappresentava ancora solo il 2,5% dei casi di Covid-19 nelle ultime settimane del 2022, secondo l’ECDC.

Al momento non ci sono prove della gravità dell’infezione

“I modelli matematici dell’ECDC suggeriscono che XBB1.5 potrebbe diventare dominante nell’UE (…) entro uno o due mesi, a causa del numero attualmente in calo di casi segnalati” sul continente “e il ritmo del suo progresso”. Secondo l’Agenzia epidemiologica europea,Al momento non ci sono prove che la gravità dell’infezione con XBB.1.5 differisca da altre sottolinee Omicron.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato mercoledì che 38 paesi hanno segnalato casi di XBB.1.5, di cui l’82% negli Stati Uniti, l’8% nel Regno Unito e il 2% in Danimarca. È molto simile al suo predecessore XBB.1, ma ha un’ulteriore mutazione nella proteina spike, la famosa chiave di accesso per il virus, secondo i virologi.