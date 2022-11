La nave Ocean Viking ha attraccato in Francia con 230 migranti a bordo: “È una decisione scandalosa, vogliamo che tutta l’Europa diventi Africa”, ha risposto Zemmour.

Dopo tre settimane di vagabondaggio invano alla ricerca di un porto sicuro in Italia, l’Ocean Viking ha raggiunto il molo in Francia intorno alle 8:50, secondo la Prefettura marittima. Si tratta del primo sbarco di un’ambulanza in Francia per soccorrere i migranti nel Mediterraneo. La Francia ha criticato il rifiuto delle autorità italiane di dargli un porto sicuro, accettando di accogliere la nave noleggiata dall’ONG SOS Méditerranée e lavorando in collaborazione con la Federazione internazionale della Croce Rossa sotto un “dovere verso l’umanità”, il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha annunciato giovedì. Un medico francese è salito a bordo della nave prima che fosse attraccata, ha detto all’AFP Meryl Soti, portavoce di SOS Méditerranée. “L’atterraggio inizierà prima con le persone con vulnerabilità speciali identificate dal medico francese, poi le donne, i bambini e le famiglie”, ha aggiunto. Queste persone saranno immediatamente collocate in una ‘area di attesa internazionale’.Un giornalista dell’AFP fuori dal porto militare ha visto gli autobus arrivare in questo porto.

L’ex candidato alla presidenza Eric Zemmour è andato lì venerdì. Poche ore dopo l’arrivo di circa 230 migranti, il presidente di Reconquête ha parlato davanti alla telecamera. “Siamo di fronte a un evento molto grave”, ha detto, denunciando “la decisione scandalosa di Emmanuel Macron”. Ha continuato: “Questa barca non ha lavoro lì e questi migranti non hanno lavoro su questa barca”.

Eric Zemmour ha aggiunto: “È una decisione scandalosa! Cosa vogliamo? Tutta l’Europa diventa Africa?” Ha concluso dicendo: “Abbiamo superato una nuova fase: il governo deve proteggere il suo popolo dalle inondazioni di immigrati e il presidente della repubblica non lo fa (…) il governo deve riportare gli immigrati alle loro case”.