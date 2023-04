La NASA svela una casa per simulare la vita su Marte

Da giugno quattro persone saranno trattenute lì per più di un anno per simulare la vita su Marte. L’habitat si trova presso il Centro di ricerca dell’Agenzia spaziale statunitense a Houston, in Texas.

pubblicato Il 04/12/2023 alle 02:21

Quattro camere da letto, una palestra… La casa, presentata dalla NASA martedì 11 aprile, sembra normale, ma a partire da giugno quattro persone vi saranno rinchiuse per più di un anno per simulare la vita su Marte. L’habitat, chiamato Mars Dune Alpha, si trova presso la struttura di ricerca dell’Agenzia spaziale statunitense a Houston, in Texas.

Coloro che lo abitano aiuteranno a prepararsi per una futura missione sul Pianeta Rosso. Misurando le loro prestazioni e capacità cognitive, capirai meglio la NASA “risorse” Questo deve essere pianificato durante questo ambizioso viaggio, spiega Grace Douglas, direttrice del programma CHAPEA, che sta supervisionando il processo. Punto cruciale, dato “limiti di peso molto restrittivi che possono essere inviati in queste missioni”e aggiunge.

La casa di 160 mq dispone di una vertical farm per la coltivazione delle insalate, una stanza dedicata alle procedure mediche, una zona relax e postazioni di lavoro. Una camera di equilibrio porta a una ricostruzione dell’ambiente marziano. Sul pavimento di sabbia rossa c’è una stazione meteorologica, un apparato per fabbricare i mattoni, una piccola serra e un tapis roulant dove gli astronauti camminano sospesi alle imbracature. Non possiamo farli camminare in tondo per sei ore.Susan Bell, responsabile del programma della NASA per il programma Behavioral Health and Performance Laboratory, sorride. Secondo lei, questo tappetino riprodurrà lo sforzo richiesto per l’attività fisica su Marte, ma anche per il campionamento, la raccolta di informazioni o persino la costruzione.

Casa stampata in 3D

I nomi dei prigionieri volontari non sono ancora noti, ma sappiamo già che la squadra non sarà composta da astronauti. Sarebbero regolarmente sotto stress, con restrizioni idriche o guasti alle apparecchiature.

Questa casa ha un’altra particolarità: è stampata in 3D. “Questa è una delle tecnologie che la NASA sta studiando per costruire habitat sulla superficie di altri pianeti o sulla luna”.Come dice Grace Douglas. L’agenzia spaziale si sta preparando per un viaggio di andata e ritorno su Marte, ma la grande partenza non è per ora. Questo viaggio, che durerà diversi anni, può aver luogo “alla fine del 2030”Secondo il capo della NASA Bill Nelson.