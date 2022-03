La ministre fédérale de l’Energie acte la prolongation de 2 réacteurs nucléaires dans une note au gouvernement

En conseil des ministres restreint ce mercredi, la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten, a déposé une note politique importante, en vue d’un accord sur un plan de transition énergétique en Belgique. Dans ce texte, on peut notamment lire ceci : “Le projet de loi relatif à la prolongation de la centrale de Doel 4 et/ou de Tihange 3 jusqu’au 31 decembre 2035 au plus tard sera approuvé en première lecture lors du Conseil des ministres de fin marsLa ministre écologist franchit donc une étape en actant la prolongation de vieux réacteurs nucléaires en belgique. Une manière pour les Verts de digérer la pilule nucléaire.

D’ici la fin de la semaine, les 7 partis de la coalition Vivaldi se sont fixés le défi d’aboutir (enfin) à un accordo sulla transizione energetica in Belgio. La ministre, au cœur de ce dossier, propone 3 assi dans una nota politica:

Des misures de soutien pour réduire la facture énergétique des menages. Baisse temporaire de la TVA sur le gaz et l’électricité, prolongation du tarif social et chèque mazout, tout cela a déjà été présenté en conférence de presse ce mardi. Un grand plan de mesures pour doper nos énergies renouvelables et réduire notre consommation “fossile”. “Un riguardo ouvert sur le calendrier de la sortie du nucléaire“, selon les terms de la note.

Doel 4 e Tihange 3 prolongés

C’est le 3e point de ce texte qui fait l’objet d’interminables polémiques au sein du gouvernement fédéral. Jusqu’il ya peu, une majorité de partis plaidaient pour une fermeture total des 7 réacteurs belges en 2025. Oppure, la guerre en Ukraine change la donne. “Cette guerre, explique la ministremontre à quel point notre pays est dépendant des importtions d’énergie primaire […] Cette dépendance montre la vulnérabilité de notre pays.” La sécurité d’approvisionnement doit être réévaluée dans ce climat géopolitique. “Nous examinons si et dans quelles condition la capacité nucléaire de 2 GW, plus précisément Doel 4 et/ou Tihange 3, pourrait être prolongée pour une période de 10 ansDans son texte, la ministre précise que, parallèlement, elle activera bien le mécanisme de soutien au gaz (CRM).Le plan A (les centralis au gaz), tout comme le plan B (prolongation du nucléaire) seraient donc simultanément évalu .

Est-ce pour autant la fin de la saga ? La prolongation de due réacteurs sera-t-elle suffisante aux yeux des libéraux ? C’est en tout cas la première fois que la ministre Tinne Van der Straeten franchit ce pas dans une note adressée au gouvernement. Risposta, peut être, ce vendredi… dans la nuit.

Reduire notre dépendance

L’autre ax majeur du plan Van der Straeten, c’est un coup d’accélérateur dans la transition pour “REduire de 4% par an la dépendance de la Belgique à l’égard des combustibili fossili“. La ministre Groen y détaille toute une série de mesures. Cela va de la réduction des tarifs dans les transports en commun, à la réduction de TVA pour les panneaux solaires, les pompes à chaleur et les chaudières de solaires de solaires.” 10 ans.

L’ambition de la ministre est aussi de miser sur l’éolien (trouver des nouvelles capacités en mer du Nord) et l’hydrogène (renforcer la dorsale à partir des ports belges, tout en developmentpant une industrie dans notre pays).

La nota precisa les budgets alloués aux différentes mesures proposées (répartis sur 2022, 2023 et 2024):

Investissements dans les chemins de fer: 1,2 miliardi di euro;

Ecologisation des transports: 187 milioni di euro;

Accelerazione dello sfruttamento delle energie rinnovabili e delle economie di energia: 1,04 miliardi di euro;

Ecologisation des actifs publics (SNCB, Défense, le gouvernement): 1,3 miliardi di euro;

Produzione propre d’énergie rinnovabile par le gouvernement : 2,1 miliardi di euro ;

Développement de la chaîne d’importation d’hydrogène rinnovabile: 2,2 miliardi di euro;

Ce catalog de propositions n’est qu’une proposition au gouvernement. Il sera plus que probablement modifié et amendé par les autres partis de la coalition. Certi autour de la table du gouvernement fédérale attendent aussi et surtout… le plan des autres régions du pays.