La medusa immortale che può aiutarci a invecchiare meglio

La medusa immortale può trasformarsi di nuovo in un polipo che riporterà indietro la medusa adulta.

Medusa Turritopsis dohrnii È un animale straordinario. È davvero biologicamente immortale. È in grado di fare quello che fa Brad Pitt in “Benjamin Button”: ringiovanire. Questa medusa inizia come un piccolo polipo che diventa una medusa. Ma questo tipo è in grado di invertire il processo e diventare di nuovo un tumore.

Tutte le strutture che poi si formano scompaiono in una massa opaca prima di trasformarsi di nuovo in meduse, spiegano i ricercatori nel diario. PNAS. Per capire come farlo, questi scienziati spagnoli hanno studiato le differenze genetiche tra questa specie e Turritopsis rossa che non è cresciuto.

fermare il suo sviluppo

Hanno scoperto che l’immortalità ha il doppio dei geni protettivi e di interesse nel suo DNA, permettendogli di rallentare il degrado delle sue cellule. Poi hanno scoperto che il processo di rigenerazione era dovuto a una modificazione genetica che permetteva di silenziare i geni dello sviluppo. Pertanto, le meduse possono riportare le loro cellule allo stadio primitivo e quindi riattivare queste cellule figlie e specializzarsi nuovamente.

Questi animali lo fanno quando vengono feriti o quando il loro ambiente si deteriora, per riprendere la loro vita in seguito. Tuttavia, queste meduse hanno predatori, il che non le rende completamente immortali.