La lingua della vita al liceo è l’italiano

La scorsa settimana si sono svolti due eventi presso la Monterey High School di Thiers, Learning Italian as a Living Language 3 per studenti.

Martedì 30 maggio, 51 studenti italiani, tutte le classi insieme, hanno condiviso i ricordi del loro viaggio in Toscana ad aprile con la loro insegnante, Melanie Briaux. Sono stati invitati con i loro genitori a visitare la mostra intitolata “La Mia, La Tua, La Nastra Toscana”, una testimonianza visiva di tutte le cose, grandi o piccole, che hanno potuto godere durante il loro soggiorno.

È stato un compito a ritroso chiedere loro di scegliere una foto e commentare la loro visione della Toscana. Fotografie di grandi monumenti iconici come il David di Michelangelo a Firenze o il “Pante Vecchio” sull’Arno, il Duomo e la Piazza del Campo a Siena e la Torre Pendente di Pisa appese con singole scene come pizze o gelati, biancheria. Windows and Essential Vespas and Bicycles… La mostra è stata digitalizzata ed è interamente disponibile online (https://urlz.fr/mbdI).

Questa serata è stata l’occasione per l’insegnante di italiano di rivedere il lavoro degli studenti svolto in loco: vari giochi di gruppo, fotoscoperta o interviste nella città di Lucca.

Puy-Guillaume con gli studenti

Venerdì 2 giugno è stato il momento delle Olimpiadi italiane al College High School Combine. I 12 studenti di Puy-Guillaume e la loro insegnante Anna-Carla Rousseau, che gestisce il club italiano per tutte le classi del Condorcet College, hanno incontrato 25 studenti del secondo anno delle superiori per partecipare a esperimenti legati alla lingua e alla cultura italiana.

Divisi in squadre miste, hanno gareggiato con scioglilingua in italiano, un gioco di espressioni linguistiche in francese e italiano, hanno cantato in italiano e hanno anche fatto una piccola coreografia. La mattinata si è conclusa con un film d’animazione di Alain Ugetto al Teatro Thiers Divieto di cani e italiani I César sono stati assegnati nel 2023, segnando il viaggio insolito dei suoi nonni italiani immigrati in Francia nel XX secolo. e secolo

Gli insegnanti sperano di dare agli studenti un assaggio di italiano e convincerli a continuare ad imparare questa lingua viva al liceo.