La leggenda del Manchester United parafrasa Anthony dopo il suo trasferimento: “È ridicolo”

Giovedì sera in parità le partite di European League e Conference League. E in questa occasione il Manchester United ha ricevuto il sindaco di Tiraspol. I Manconians hanno vinto facilmente 3-0 al prato dell’Old Trafford.

Un incontro segnato dal gol di Cristiano Ronaldo, scandito dalla sua nuova esultanza, oltre che da un gesto artistico del brasiliano Anthony che è stato apprezzato solo da Paul Scholes, la leggenda del Man U.

Mentre i Red Devils controllano il gioco, Anthony si permette di eseguire uno dei suoi gesti distintivi, la “trottola”. Se il gesto è fluido e tecnico, non sarà molto utile, se non per le provocazioni della squadra avversaria.

Questo è ciò che ha pensato anche Paul Scholes, che ha commentato l’incontro. “È ridicolo, è solo una bufala. Guarda la reazione di Eric Ten Hag, questo riassume tutto”.

Dopo la vittoria delle sue truppe, Erich Ten Hag tornò al gesto della sua ala. “Non ho problemi con quello, purché sia ​​utile. Se non perdi palla, va bene così”, L’olandese sa che Anthony ha commesso un errore nel sorpasso dopo la vetta. Ha poi rifocalizzato la discussione sullo sfondo della partita brasiliana. “Gli chiedo di più. Più correre dietro le spalle, più stare in area di rigore, più giocare negli ultimi metri”.