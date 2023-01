La leggenda del calcio italiano Gianluca Vialli è morta

L’Italia piange la morte di uno dei suoi miti. Gianluca Willi Morì dopo una guerra di cinque anni contro Tumore del pancreas.

Qualche settimana fa, l’ex calciatore ha guidato la delegazione della nazionale italiana. Ha lasciato il suo posto proprio come richiesto dalle circostanze.

Durante la sua carriera, l’attaccante è passato CremoneseIl SampdoriaIl Juventus E Chelsea. Ha vinto due scudetti, una Coppa Uefa e la Champions League. Ha partecipato anche a due Mondiali Italia,

Willie soffriva di cancro al pancreas dal 2017 E nel marzo 2022, nel documentario ‘Una Semplis Demand’, ha parlato apertamente della sua battaglia con la malattia: “Ho paura di morire. Non so cosa c’è dall’altra parte quando la luce si affievolisce. … Ma in un certo senso sono curioso anch’io”. Lo sono. La malattia non è solo sofferenza: ci sono anche momenti belli”.

L’Italia e tutti i calciatori piangono la sua morte. Il SampdoriaIl club a cui apparteneva nei suoi anni migliori ha annunciato la triste notizia ai suoi fan attraverso i suoi social network.