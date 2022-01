La Juventus domina l’Udinese senza sconfitte / Serie A / J22 / Juventus / Udinese (2-0) / SOFOOT.com

Juventus-Udinese 2-0

Stivali: Dybala (19e) e McKinney (79e) per la Juventus

Andando solo la sera allo Juventus Stadium.

Dopo pochi giorni La sua terribile delusione con l’Inter (2-1).La Juventus ha messo la testa a posto. Velocemente, la vecchia signora mette il piede sulla palla e non lascia respirare i suoi ospiti della giornata. Di fronte a un muro basso, gli uomini di Allegri trovano la colpa dopo un mix tra Arthur, Kane e Dybala. L’argentino porta perfettamente la pelle in superficie e inganna Padelli senza preoccupazioni (1-0, 19e). L’Udinese non ha molto da mangiare, ma si tiene a distanza quando rientra negli spogliatoi.



La fisionomia non cambia nel secondo quarto e la Juventus continua a premere per allargare il gap. Con una punizione Cuadrado è vicino a realizzarla… ma il portiere udinese Salva la scommessa sulla linea (61 .).e). Nulla però da fare, pochi minuti dopo, quando McKinney sferra un colpo di casco su un cross millimetrico firmato De Sciglio. (2-0, 79e). Il divario è fatto, ma i visitatori stanno cercando di pagare per salvare l’onore. Come Success che lancia un missile a Szczęsny, veglia sulla sua linea (88e). Niente ha aiutato, l’anziana signora ha finalmente fermato l’ottava partita di imbattibilità nella Serie A italiana.

La Juventus mantiene il quinto posto e recupera due punti dal podio, mentre l’Udinese conserva il 14° posto.

Juventus (4-2-3-1): Szczęsny – Piazza, De Ligt, Rugani, Pellegrini (De Sciglio, 57e) – Bentancourt, Arthur (Locatelli, 46e) – Kulusevsky (Bernardeschi, 46.)e), Dybala, McKinney-Ken (Murata, 64.)e). Allenatore: Massimiliano Allegri.

Udinese (3-5-2): Padelli – Perez, Nuytinck, Udogie – Soppy (Successo, .81)e), Arslan (Samardzic, 85eWallace (Ggallo 81.)e), Makengo, Zeegelaar – Beto, Deulofeu (Puseto, 66e). Allenatore: Gabriel Sioufi.