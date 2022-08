La guerra in Ucraina: un aggiornamento sui progressi della Russia dopo 6 mesi di combattimenti

“Dal momento in cui i target non sono stati chiaramente rivelati, identificati e dove sono stati ricalibrati e modificati (…) È molto difficile conoscere la posizione dei decisori in questa guerra sulla tabella di marcia che hanno tracciato‘, identifica Nicolas José.

Resta il fatto che l’obiettivo inizialmente previsto dell’inversione del regime in Ucraina è ora nel regno della finzione. E nonostante il declino delle ambizioni russe, l’esercito di Vladimir Putin sta ancora scivolando: “In termini di invertire o ricalibrare gli obiettivi delle operazioni russe sul Donbass, non ci siamo nemmeno perché abbiamo una qualche forma di stagnazione in prima linea. Quindi questo obiettivo di controllare l’ovest e il sud del paese è stato attribuito a Cremlino Dall’inizio di aprile è ancora inattivo.“

Da un punto di vista più globale, è chiaro che “Russia Riuscì a mantenere il suo sforzo bellico, a mantenere l’Ucraina in uno stato di invasione militareIl ricercatore ritiene che l’attacco russo paralizza la vita ucraina nel suo insieme:Tutto ruota attorno allo sforzo bellico, al progresso del Paese, il suo percorso politico è instabile‘, Aggiunge.