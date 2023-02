La guerra in Ucraina: un aereo russo è stato distrutto in Bielorussia, secondo l’opposizione in esilio

ILDomenica scorsa, l’opposizione bielorussa in esilio ha affermato che un aereo russo è stato distrutto in un aeroporto vicino a Minsk in quello che ha descritto come “l’atto di sabotaggio di maggior successo” dall’inizio del conflitto in Ucraina.

“I rivoluzionari (…) hanno confermato il successo di un’operazione speciale volta a far saltare in aria un raro aereo russo all’aeroporto Machulyshi vicino a Minsk”, ha twittato Franak Vyakurka, uno dei principali consiglieri dell’immagine dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovka .

Secondo il signor Viakurka, “due bielorussi hanno effettuato l’operazione” utilizzando droni. “Hanno già lasciato il Paese e sono al sicuro”, ha aggiunto.

Non ha specificato l’aereo russo preso di mira, ma ha affermato che il costo dell’aereo era di 330 milioni di euro. Secondo media vicini all’opposizione si tratta di un aereo da ricognizione e comando A-50.

“Sono orgogliosa di tutti i bielorussi che continuano a resistere all’ibrida occupazione russa della Bielorussia e lottano per la libertà dell’Ucraina”, ha detto la signora Tikhanovskaya su Twitter.

Queste affermazioni non sono state verificate da fonti indipendenti e l’esercito russo non ha risposto immediatamente.

La Bielorussia, unico alleato europeo di Mosca contro Kiev, non è direttamente coinvolta nell’assalto della Russia all’Ucraina, ma ha prestato il suo territorio per l’assalto iniziale di un anno fa.

Kiev ha detto che anche Mosca sta usando gli aeroporti bielorussi per colpire l’Ucraina.