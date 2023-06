La guerra in Ucraina: “Siamo pronti al contrattacco”, dice Volodymyr Zelensky

In un’intervista pubblicata sabato dal Wall Street Journal, ha dichiarato: “Secondo me, da oggi siamo pronti (…) crediamo fermamente che ci riusciremo,” Ha aggiunto, spiegando che non lo sapeva “Quanto tempo ci vorrà”.

In vista del vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, il mese prossimo, ha ammesso di aver compreso che non era possibile per il suo Paese aderire alla Nato durante l’invasione russa.

Non vogliamo essere membri della NATO durante la guerra. confermato. “È troppo tardi. Ma dimmi quante vite meritano una punizione al Vertice di Vilnius?”

“Se non verremo riconosciuti e non avremo ricevuto alcuna indicazione a Vilnius” (in vista di una possibile futura adesione, ndr) “penso che sia inutile che l’Ucraina partecipi a questo vertice”Casseruola.