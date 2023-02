La guerra in Ucraina: secondo l’intelligence tedesca, Putin intende porre fine al conflitto sul campo di battaglia

Il direttore dell’intelligence tedesca del BND, Bruno Kahl, ha affermato in un commento pubblicato dal gruppo mediatico tedesco Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) che non vi è alcuna indicazione che il presidente russo Vladimir Putin voglia raggiungere un accordo di pace.

Per ora, Putin è ossessionato solo dall’idea di porre fine al conflitto “sul campo di battaglia e ottenere lì quanti più vantaggi possibili per dettare forse un accordo di pace alle sue condizioni alla fine della guerra”. «Il futuro», continuò il signor Cale.

Eccesso, false verità e bugie: decifrare la retorica di Vladimir Putin

Il tedesco ha anche notato che la Russia è stata in grado di inviare più soldati al fronte. Dei 300.000 uomini che Mosca ha radunato lo scorso autunno, alcuni sono ancora in addestramento e altri sono già stati inviati in prima linea.

Secondo lui, la Russia ha la “possibilità di mobilitazione aggiuntiva” di un milione di uomini, se il Cremlino lo riterrà necessario. Ma Kahl ha affermato che, nonostante il vantaggio militare della Russia, l’Ucraina è ancora in grado di difendersi da Mosca in modo molto efficace. “Ma è una sfida difficile a lungo termine, e avrà veramente successo solo se la parte ucraina sosterrà davvero il sostegno dell’Occidente”.

Finora le truppe russe sono riuscite a fermare l’improvvisa avanzata degli ucraini. Il capo dell’intelligence tedesca descrive la situazione sui campi di battaglia come una guerra di trincea, “una guerra di logoramento crudele e brutale”.