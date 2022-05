La guerra in Ucraina: perché il 9 maggio 2022 è una data fondamentale? Cosa potrebbe succedere?

Parata militare russa sul suolo ucraino?

Un’altra voce si è diffusa ampiamente nelle ultime ore sui social. La Russia si preparerà Sfilata della Vittoria Nel cuore della città colpita di MariupolUcraina, sul Mar d’Azov. Bombardata per settimane, sotto assedio, potrebbe Mosca presentarla come una “città liberata” durante questo giorno di festa e servire come dimostrazione di una presunta vittoria sulla Terra?

Sono stati i servizi di intelligence ucraini a riportare inizialmente una serie di indizi. Gli elementi indicano che questo progetto è sul tavolo del Cremlino. Sul canale GUR Telegram, leggiamo che il vicedirettore dell’amministrazione presidenziale russa, Sergei Kiriyenko, è arrivato a Mariupol per prepararsi a queste celebrazioni il 9 maggio.

Altro elemento: nelle ultime ore l’agenzia di stampa APTN ha potuto assistere a scene inquietanti nelle strade devastate di Mariupol. Hanno detto che le persone che si presentavano come “volontari” stavano facendo le pulizie per “ripulire la città”. Alcuni hanno rimosso le macerie utilizzando escavatori o spazzole stradali. Altri stavano cercando di riparare gli impianti elettrici ai lati della strada, mentre altri ancora stavano restaurando monumenti distrutti dalla battaglia o posizionando bandiere russe sui pali della luce. “Stiamo offrendo la nostra assistenza come parte di questa missione umanitaria per ripristinare i parchi e i monumenti della città alla luce del 9 maggio”. ha spiegato Dennis, il “volontariato” intervistato dal giornalista dell’APNT. Ha spiegato che l’obiettivo è permettere “Cittadini per celebrare questo giorno festivo”.