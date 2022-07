La guerra in Ucraina: missili russi lanciati dalla centrale nucleare di Zaporizhia

Soldato ucraino nella regione occupata di Zaporizhia. – foto di notizie







Pubblicato il 16/07/2022 alle 08:03



IlIl capo di Energoatom ha detto venerdì che l’esercito russo ha schierato lanciamissili nel sito della centrale nucleare di Zaporizhia (sud), che è sotto il controllo russo dall’inizio di marzo, grazie alla quale sta bombardando in particolare la regione di Nikopol . operatore o operatore.







“Gli occupanti russi hanno installato sistemi di lancio di missili sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhia e da lì stanno attaccando la regione di Nikipol”, ha detto Petro Kotin, capo di Energoatom, a Telegram dopo un’intervista trasmessa dal canale ucraino United News.

“La situazione (in fabbrica) è molto tesa e la tensione aumenta di giorno in giorno. Ha detto che gli occupanti stanno trasferendo lì le loro attrezzature, compresi i sistemi missilistici che hanno già colpito attraverso il fiume Dnipro e nel territorio di Nikopol, 80 chilometri a sud-ovest di Zaporizhia.

Camion, esplosivi e una grande presenza militare

Secondo lui, ci sono ancora fino a 500 soldati russi nel sito dell’impianto.

Ha sottolineato che “controllano il sito”. Cotten ha sottolineato che “le attrezzature pesanti (carri armati e veicoli blindati) e i loro passeggeri e camion carichi di armi ed esplosivi sono ancora parcheggiate nel sito della centrale”, considerando la pressione “insufficiente” per costringerli a partire e in particolare ha criticato l’organizzazione internazionale. Agenzia per l’energia atomica.

Giovedì il suo direttore generale Rafael Grossi, secondo una dichiarazione, ha insistito sull'”importanza” della capacità dell’AIEA di visitare l’impianto per svolgere “le operazioni di base di sicurezza, protezione e protezione della più grande centrale nucleare dell’Ucraina”. .

situazione molto difficile

L’agenzia non è stata in grado di visitare dall’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio. La dichiarazione afferma che le forze russe occupano il sito ma il personale ucraino continua a gestirlo, rilevando una situazione “estremamente difficile” a causa della “continua pressione sul personale”.







L’ing. Grossi ha ribadito le sue “crescenti preoccupazioni” circa le condizioni in cui si trovano questi dipendenti e “l’impatto di tali condizioni sulla sicurezza dell’impianto”. Nel 2021, l’impianto ha fornito il 20% della produzione annuale di elettricità dell’Ucraina e il 47% della produzione della flotta nucleare ucraina.