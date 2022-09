La guerra in Ucraina: il ministero russo svela l’elenco delle professioni escluse dalla mobilitazione

Vladimir Putin ha annunciato mercoledì Imballaggio parziale. Dai suoi abitanti, per ricostituire i ranghi dell’esercito russo in Ucraina e unificare le linee dopo una serie di battute d’arresto nel Donbass e nella regione di Kharkiv. Da allora, i russi in età da combattimento sono stati presi dal panico, provando a centinaia Fuggi dalla Russia. manifestazioni Si è svolto anche in diverse città del paese. Il ministero della Difesa russo intende arruolare 300.000 riservisti, che, secondo l’impresa, rappresentano l’1% del numero di persone che possono essere mobilitate in Russia.

Gli imballatori vengono contattati per posta, ma ci sono eccezioni per alcune categorie della popolazione. L’età e la salute giocano ovviamente un ruolo nel determinare chi è idoneo a combattere, ma venerdì il ministero russo ha anche identificato e rivelato l’elenco dei lavoratori esentati dalla mobilitazione. È così che, secondo la BBC, informatici, banchieri e giornalisti che lavorano per i media statali sfuggiranno alla chiamata militare. Il ministero della Difesa ha affermato che questi uomini dovrebbero continuare a lavorare “per garantire il funzionamento di alcune industrie high-tech, nonché del sistema finanziario russo”.

I datori di lavoro sono responsabili dell’identificazione dei lavoratori esenti al fine di inviare l’elenco alle autorità.