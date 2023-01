Il presidente russo ha confermato venerdì che le sue forze stanno combattendo lo stesso male che combatterono durante la seconda guerra mondiale.

“I crimini contro civili pacifici, la pulizia etnica e le misure punitive prese dai neonazisti in Ucraina lo dimostrano. È contro questo male che i nostri guerrieri combattono coraggiosamente”. Vladimir Putin è stato licenziato venerdì. “Trascurare la storia può far ripetere terribili tragedie”Ha avvertito in un messaggio in occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale russa TASS.

Ha aggiunto che i soldati russi che partecipano all’operazione militare speciale in Ucraina (come il Cremlino chiama ufficialmente la sua invasione militare, ndr) stanno combattendo il male provocato da coloro che hanno dimenticato le lezioni della storia.

Il popolo sovietico pose fine alla barbarie nazista nel 1945

Il presidente della Federazione Russa ha sottolineato che è stato il popolo sovietico a porre fine alla barbarie nazista nel 1945.

Dobbiamo chiarire che qualsiasi tentativo di riconsiderare il contributo del nostro Paese alla Grande Vittoria è effettivamente inteso a giustificare i crimini nazisti, aprendo la strada a un ritorno a questa ideologia criminale.“, Casseruola.

La Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto si celebra il 27 gennaio di ogni anno per commemorare la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia da parte dell’Armata Rossa nel 1945.