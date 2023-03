La guerra in Ucraina: gli Stati Uniti testano le capacità dei piloti ucraini sugli F-16

DottIl canale di notizie ha riferito sabato che due piloti militari ucraini sono attualmente negli Stati Uniti per una valutazione per determinare quanto tempo ci vorrà per prepararli a prendere il comando di aerei da combattimento, incluso l’F-16. Funzionari.

Questi funzionari hanno affermato che le capacità di questi piloti ucraini vengono testate su simulatori di volo in una base militare a Tucson, nello stato dell’Arizona (sud-ovest degli Stati Uniti). È possibile che altri si uniscano presto ai piloti, mentre l’amministrazione statunitense finora si è rifiutata di prendere in considerazione il trasferimento di aerei da combattimento a Kiev per aiutarla a combattere l’invasione russa.

Questi funzionari hanno affermato che l’amministrazione statunitense ha già dato l’approvazione affinché altri 10 piloti ucraini seguano la stessa valutazione durante il mese di marzo.

La NBC ha riferito che questa era la prima volta che i piloti ucraini volavano negli Stati Uniti per avere una tale valutazione delle loro capacità da parte di istruttori militari americani. Secondo i funzionari citati dalla serie, l’obiettivo è duplice: migliorare le capacità dei piloti e valutare la durata di un adeguato programma di addestramento.

“Il programma riguarda la valutazione delle loro capacità come piloti in modo da poterli consigliare meglio su come utilizzare le capacità che abbiamo dato loro”, ha detto un funzionario dell’amministrazione.

Due funzionari dell’amministrazione hanno sottolineato che non si trattava di un programma di addestramento e hanno affermato che gli ucraini non avrebbero pilotato alcun aereo mentre si trovavano negli Stati Uniti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto per mesi ai suoi alleati occidentali di fornire aerei da combattimento, come l’F-16, ma ha dovuto affrontare il rifiuto del suo omologo statunitense, Joe Biden.