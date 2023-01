La guerra in Ucraina: aggiornamento del 2 gennaio

“Ci stiamo preparando per un altro massiccio attacco russo. Nessuno sa esattamente quando, tranne la leadership russa, ma la federazione potrebbe colpire l’Ucraina alla vigilia di Natale, che alcuni ucraini festeggiano il 7 gennaio. Stiamo preparando un altro massiccio attacco. Lo stiamo aspettando, ci stiamo preparando. Assistiamo ad attacchi (ndr: attacchi) da tre giorni di fila. Non sappiamo ancora cosa hanno pianificato. Dobbiamo solo essere pronti nel caso in cui le persone debbano essere pronte”. Ai media ucraini Yuriy Ignat, portavoce delle Forze Armate dell’Ucraina,

Parole che ricordano quelle che circolavano qualche settimana fa, prima delle vacanze, e poco prima. Ogni volta non è successo. Ma questa costante vigilanza fa parte della strategia ucraina per combattere l’invasore, e non stupitevi.

Sul campo, è continuato l’anno iniziato sotto i bombardamenti della popolazione di Kiev e dell’Ucraina in generale Con il sangue per le forze armate di Putin. Almeno 400 soldati russi, la maggior parte dei quali provenienti da Saratov, sono stati uccisi e altri feriti in un attacco delle forze di Kiev nella prima mattinata di ieri. L’obiettivo era un “alloggio militare” russo eretto negli edifici dell’Università tecnica 19 della città ucraina di Makevka nella regione occupata di Donetsk. Anche un altro edificio, questa volta a Pervomaisk, a circa 30 km a est di Bakhmut, sarebbe stato distrutto. Secondo quanto riferito, circa 70 mercenari della milizia privata di Wagner furono uccisi nel raid. In totale, ci sono diverse centinaia di vittime da piangere, e gli ucraini parlano di almeno 400, o anche di più. Questi edifici ospitavano regolarmente fino a 600 soldati. Intorno a questi edifici sono stati registrati numeri non confermati ma stimabili basati sui movimenti di truppe nei giorni precedenti. Da parte loro, ilLe autorità di Mosca si sono accontentate di deplorare le 63 vittime, affermando che gli attacchi sono stati effettuati utilizzando HIMARS, un sistema di lancio di missili fornito dagli Stati Uniti all’esercito di Zelensky.

Ieri domenica, primo giorno dell’anno, non ci è voluto molto perché Kiev tornasse ad essere bersaglio di attacchi da parte di Mosca. Il giorno di Capodanno è stato testimone di dozzine di attacchi russi, che hanno provocato almeno quattro morti e 50 feriti. Anche altre sette aree sono state prese di mira.

Questo lunedì, gli eserciti del Cremlino hanno bombardato le città di Kyiv, Dnipro e Zaporizhia. A Melitopol, in territorio ucraino occupato, un’altra base russa ospita la milizia cecena del presidente Ramzan Kadyrov, Le forze ucraine hanno preso di mira i Kadyrovtsy lunedì mattina. Fatti ammessi indirettamente dalla milizia Wagner in vari post su Telegram inneggianti ai propri compagni”,Sono stati crudelmente uccisi nel sonno“.

Da parte sua, l’Unione Europea lo ha annunciatoI soldati ucraini hanno iniziato la loro formazione in diversi Stati membri dell’UE. Lo ha detto il capo della delegazione Ue in Ucraina, Matei Masikas, in un’intervista ai nostri colleghi di Ukrinform. La missione di addestramento militare dell’Ucraina, Eumam, addestrerà fino a 15.000 militari ucraini in varie località sul territorio degli Stati membri dell’UE.

E poi ci sono informazioni tali che noi, a dire il vero, non le abbiamo notate nemmeno in Russia, o quasi. Perché il numero di persone prese di mira dalle due nuove leggi “su misura” è limitato, dati i 143,4 milioni di persone nel Paese di Putin. Queste leggi apertamente repressive prendono di mira due gruppi specifici di persone. Il primo, “agenti stranieri” o persone sotto influenza straniera, e il secondo, la comunità LGBTQIA+.

Due leggi criminalizzano ogni tipo di “comunicazione” contraria all’autorità e che minaccia la sicurezza dei russi e della Russia, comprese quelle morali. Per la comunità LGBTQ+, “qualsiasi propaganda di rapporti sessuali non tradizionali” può essere considerata dirompente e perseguibile. Ovviamente, non apparire, non parlarne, non essere. Lo stesso per chi è colpito dalla visione occidentale della “operazione speciale”. No, non è ancora una guerra. Almeno per il Cremlino.

