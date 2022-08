La guerra in Ucraina: 19 persone sono state uccise in un attacco missilistico russo contro un condominio a Kharkiv, secondo Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo tradizionale discorso serale, ha annunciato lunedì sera che 19 persone sono state uccise in un attacco missilistico della Russia contro un condominio a Kharkiv. “Questo singolo sciopero russo ha causato 19 vittime. un colpo. Questi selvaggi non hanno smesso di inviare scioperi come questo in diverse parti del nostro paese per 180 giorni”. disse il presidente ucraino.

Chi ha ucciso Daria Duguin, la figlia dell’ideologo ultranazionalista russo Alexander Duguin, noto per essere un confidente di Vladimir Putin e un sostenitore dell’annessione dell’Ucraina? Secondo quanto riferito, l’FSB ha identificato un sospetto ucraino, nato nel 1979, accusandolo di associazione con i servizi speciali ucraini. L’Ucraina nega qualsiasi coinvolgimento. Ex membro della Duma di Stato espulso per attività anti-Cremlino Ilya Ponomarev, Si riferisce all’esercito repubblicano nazionale, che descrive come un gruppo segreto che opera all’interno della Russia e lavora per rovesciare il regime di Putin. Vladimir Putin descrive questa morte come “crimine spregevole e crudele“.

L’Unione Europea prevede di organizzare una missione”Formazione e aiutoAll’esercito ucraino che si terrà nei paesi vicini, ha detto lunedì l’alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell.

Il presidente Zelensky, da parte sua, ha avvertito domenica sera che ci sarebbe stato nessuna trattativa Con la Russia, se quest’ultima viene attuata Processo ai combattenti ucraini a Mariupol. Ha anche avvertito questo fine settimana che la Russia potrebbe “fare qualcosa particolarmente disgustosoQuesta settimana in Ucraina 24 agosto determinerà entrambi 6 mesi della guerra in Ucraina, e Il 31° anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina Dopo la caduta dell’Unione Sovietica.

autorità Kiev Annunciato domenica il divieto Per tutti raduno pubblico Dal 22 al 25 agosto nella capitale.

In prima linea, entrambe le parti hanno riferito di bombardamenti e scontri in aree Cherson, Zaporizhia e Donetsk. Ci sono state anche frequenti esplosioni Crimea Questi ultimi giorni.

L’esercito ucraino ha ammesso che 9.000 soldati sono morti nei sei mesi di guerra.

Ricordiamo il nostro commento in diretta sulla notizia del 180° giorno di guerra in Ucraina di seguito: