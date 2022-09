La guerra di Rosie: Angelina Jolie chiede una somma astronomica a Brad Pitt

La guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt continua più che mai. Dopo un file dell’FBI trapelato che denunciava i presunti abusi dell’attore nei confronti della sua ex moglie su un jet privato nel 2016, la loro villa francese è tornata ad essere un campo di battaglia.

Ma questo piccolo angolo di paradiso provenzale sembrava ispirato a una fiaba. Miraval è stata ufficialmente acquistata nel 2012 per $ 60 milioni ed è stata la loro scena d’amore. È qui che Brad Pitt e Angelina Jolie hanno deciso di sposarsi dopo due anni. Inoltre, la straordinaria rosa che ancora oggi producono gli ex coniugi è stata un vero successo. Ma dalla loro separazione, i due attori si accusano a vicenda di voler prendere il potere completo lì.

Oggi abbiamo appreso che Angelina Jolie, tramite la sua compagnia Nouvel, sta rivendicando almeno $ 250 milioni dal suo ex marito. Documenti inviati da Le persone parlare di “piano storto” Creato da Brad Pitt e dai suoi amici per convincerla ad arrendersi a condizioni favorevoli”Pitt sapeva che gran parte della fortuna e del denaro di Jolie erano legati alle sue azioni e ha usato questo fatto per cercare di costringerla ad accettare termini irragionevoli”., leggi il reclamo. La risposta dell’imputato deve essere imminente.