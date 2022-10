La giornalista Ovsiannikova, che ha sfidato in diretta la guerra in Ucraina, è fuggita dalla Russia e agli arresti domiciliari

“Ovsyanikova ha lasciato la Russia con sua figlia poche ore dopo aver lasciato l’appartamento dove era agli arresti domiciliari”, ha detto Dmitry Zakvatov all’AFP, aggiungendo che sua madre e sua figlia erano in Europa.

“Stanno bene, stanno aspettando di potersi esprimere pubblicamente, ma al momento non è sicuro”, ha aggiunto.

L’annuncio arriva due settimane dopo che le autorità russe hanno emesso un avviso di ricerca alla giornalista 44enne, indicando che era una latitante.

Ad agosto è stata accusata di “diffondere false informazioni” sull’esercito russo – reato punibile con 10 anni di carcere – ed è stata posta agli arresti domiciliari da un tribunale di Mosca e le è stato vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione.

A metà marzo, pochi giorni dopo lo scoppio dell’offensiva in Ucraina, Marina Ovsianikova ha interrotto il telegiornale del principale canale russo Perfi Kanal, dove lavorava come giornalista per quasi 20 anni.

Aveva sventolato un cartello dal vivo chiedendo la fine dei combattimenti e i russi di “non credere alla propaganda”.

Per questo gesto, è stata brevemente arrestata e multata. Poi ha lasciato il paese per lavorare con il media tedesco Die Welt.

A luglio è tornata in Russia per cercare di mantenere i suoi due figli minorenni, che il suo ex marito, ancora residente in Russia, stava cercando di strapparle.

Nonostante i rischi, ha continuato a criticare la forza e l’attacco di Mosca, prima di essere nuovamente arrestata e accusata di “diffondere false informazioni” sui militari.