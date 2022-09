La Francia annuncia un investimento “significativo” di 9 miliardi di euro in tre anni

La Francia si prepara a investire oltre 9 miliardi di euro nel settore spaziale nei prossimi tre anni, una busta che include molti dei crediti già votati, ha annunciato Elizabeth Bourne domenica al Congresso Astronautico Internazionale (IAC) di Parigi.

“In totale, la Francia si prepara a investire oltre 9 miliardi di euro nel settore spaziale nei prossimi tre anni, per la nostra ricerca e industria spaziale”, ha affermato il Primo Ministro in apertura dell’IAC, che da giovedì riunisce diversi migliaia di rappresentanti della comunità spaziale globale.

Questi “grandi” investimenti fanno parte della strategia spaziale delineata dal presidente Emanuele Macron Ha indicato lo scorso febbraio.

“La prima strategia è stare al passoEuropa La nostra indipendenza nell’accesso allo spazio” e per questo “abbiamo bisogno di risorse forti e ricerca avanzata” Elisabetta Burnedettagliando le ambizioni della piattaforma di lancio di Ariane 6, la competitività industriale, l’esplorazione, il clima e la difesa.

Ambizione

La dotazione di 9 miliardi di euro comprende i crediti per la componente spaziale del Piano di investimenti francese 2030 (1,5 miliardi di euro), quelli per la traccia della Legge di Programmazione per la Ricerca votata fino al 2030, i mezzi “enormi” del Cnes (Centro Nazionale per Space Studies) nonché il Military Programming Act 2019-2025 (5 miliardi di euro).

Include anche il prossimo contributo francese al bilancio dell’Agenzia spaziale europea (ESA), che sarà votato alla conferenza ministeriale di novembre a Parigi. Il bilancio esatto della Francia è stato fissato in questa occasione Matignon.

L’Agenzia spaziale europea intende chiedere ai suoi 22 Stati membri circa 18 miliardi di euro per finanziare i suoi programmi nei prossimi tre anni.

Il presidente del Cnes Philippe Baptiste ha elogiato quantitativamente la “vera ambizione di spazio che si concretizza in questo percorso” del Paese. “È una copertura ambiziosa, con un investimento aggiuntivo di quasi il 25% rispetto agli ultimi tre anni”, ha detto all’AFP.

La busta dell’esecutivo “consentirà all’intero ecosistema spaziale – Cnes, l’industria spaziale e la comunità scientifica – di trovare il modo più efficiente per impegnarsi con i crediti entro la fine dell’anno”, secondo Jean-Marc Astorge, direttore della strategia per l’agenzia spaziale francese.

Dopo essersi rivolto a migliaia di delegati, il primo ministro è andato a incontrare i funzionari del Cnes, l’ospite dell’IAC, e l’astronauta francese Thomas Pesquet.