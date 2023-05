La fine della campagna prende una “svolta razzista disgustosa”: la liberazione

Arrivato al vertice del primo turno, il presidente uscente Erdogan, ora sostenuto dal candidato ultranazionalista Sinan Ogan, sembra destinato a vincere domenica 28 maggio. Il suo avversario avversario ha fortemente sottolineato il suo discorso, analizza il ricercatore Yohanan Benheim.

La speranza di veder partire Erdoğan sembra quasi impossibile in Türkiye. Domenica 28 maggio si terrà il secondo turno delle elezioni presidenziali. Sfidando i sondaggi che lo davano perdente, il capo di Stato turco è uscito dal primo turno con il 49,5% dei voti e con un comodo vantaggio sul candidato dell’opposizione unificata Kemal Kilicdaroglu (44,9%, meno di 2,5 milioni di voti). . Tanto più che Erdogan sembra essersi avvantaggiato, con il particolare appoggio di Sinan Ogan, il candidato ultranazionalista che ricopre la carica di terzo uomo grazie a circa il 5% dei voti ottenuti il ​​14 maggio. Il presidente di studi contemporanei presso l’Istituto francese di studi anatolici di Istanbul e il presidente della Turchia presso Nuria Research, Yohanan Benheim, fallisce alla fine della campagna.

Sorprende la chiamata del candidato ultranazionalista Sinan Ogan a votare per Erdogan al secondo turno?

Va notato soprattutto che ora è l’estrema destra ad apparire come “kingmaker” in questo secondo turno, e non il partito curdo, come si era visto prima del primo turno, quando l’HDP non presentava un candidato, in favore dell’elezione di Kemal Kilicdaroglu. Il peso politico della destra ultranazionalista, che rappresenta il 20% dei voti nelle elezioni legislative divise in tre partiti, è evidente in campagna elettorale. Stiamo assistendo a una falsa corsa tra i candidati ai punti per l’estrema destra. Il risultato è un disgustoso cambiamento razzista nei discorsi, anche da quello del candidato dell’opposizione.

Stiamo assistendo a un’escalation nazionale nella campagna del secondo turno?

Il tono della campagna avversaria di questi giorni contrasta nettamente con quello del primo turno. Sono emerse due priorità. In primo luogo, ha respinto la deportazione di siriani e altri immigrati, con numeri incredibili fino a 10 milioni e sottolineando la minaccia che ciò rappresenterebbe per la sicurezza delle donne turche. Poi, la lotta al terrorismo, per difendersi dalle accuse mosse da Erdogan, che al primo turno ha trattato tutti i sostenitori del candidato Kemal Kilicdaroglu come complici del terrorista Kurdistan Workers’ Party. L’obiettivo era mostrare la coalizione di governo come l’unica in grado di proteggere la nazione.

Come spieghiamo agli elettori turchi la resistenza di Erdogan e del suo partito, il Partito per la giustizia e lo sviluppo?

Bisogna parlare di elettori al plurale, visto che non tutti i turchi hanno votato per Erdogan e per il Partito Giustizia e Sviluppo, e diffidare dell’impatto visivo nella lettura dei risultati delle elezioni legislative e del primo turno delle elezioni presidenziali. Il gioco elettorale ruotava attorno alle coalizioni di partiti, ai parlamentari e al sostegno di ciascuno dei candidati presidenziali. Questo sistema ha favorito il potere costituito, in cui l’AKP si è alleato con il laico MHP e ha così ottenuto la maggioranza in parlamento. I risultati indicano un calo significativo del partito di Erdogan, che ha ottenuto il 35% dei voti, in calo rispetto al 42,5% delle elezioni del 2018. Ma il partito nazionalista islamista per la giustizia e lo sviluppo (AKP) rimane il partito leader della Turchia e detiene la coalizione di maggioranza.

Tuttavia, i risultati del primo round indicano che Erdogan è riuscito ad aumentare notevolmente il divario sul suo avversario.

Innanzitutto non bisogna dimenticare l’asimmetria mediatica tra i candidati, perché tutte le televisioni sono sotto il controllo di Erdogan. I canali di notizie hanno fatto molto rumore sul “pericolo di civiltà” rappresentato dall’opposizione. Oltre al terrorismo, sono state sventolate minacce di infedeli, LGBT + e altri rappresentanti dall’estero. Questa demonetizzazione ha funzionato con una parte dell’elettorato. Ma soprattutto sono servite le promesse economiche e i doni più modesti di Erdogan, come l’aumento del salario minimo e delle pensioni o il gas gratis.

Perché l’opposizione non ha approfittato della crisi economica? di cui Erdogan è in gran parte responsabile ?

La coalizione di opposizione non ha promesso cambiamenti economici e misure concrete per i cittadini. Il suo programma sociale ed economico faceva parte della continuità della riforma istituzionale, che era stata stabilita come priorità, per tornare al sistema parlamentare invece del sistema presidenziale stabilito da Erdogan. Le conseguenze economiche di questa “re-istituzionalizzazione” sono il miglioramento dell’indipendenza della banca centrale e la trasparenza degli appalti pubblici. Ma all’opposizione potrebbero mancare proposte che incidano sulla vita quotidiana dei turchi, soprattutto di quei gruppi che hanno sofferto maggiormente la politica economica di Erdogan.

Politicamente, l’autoritarismo e la personalizzazione del potere di Erdogan non infastidiscono fino a questo punto la maggioranza dell’elettorato?

Parte dell’elettorato turco soffre del sistema presidenziale autoritario istituito da Erdogan. Ma questo è ancora molto popolare e attraente. Può ancora beneficiare della sua storia e della storia dell’AKP dalla prima era, gli anni 2000, che hanno portato prosperità al Paese. Il tema della grandezza della Turchia, la sua strategia di abilitazione delle industrie della difesa, le sue iniziative diplomatiche e il suo consolidamento in molteplici circoli internazionali sono tutti elementi che alimentano l’orgoglio degli elettori turchi.

La vittoria di Erdogan al secondo turno è scontata?

Non possiamo davvero sapere quali saranno gli effetti del secondo turno, perché questo non ha precedenti nella storia della Turchia. Qual è l’affluenza prevista? Gli elettori del Partito Giustizia e Sviluppo sicuri della vittoria possono essere dimessi? Con conseguenze disastrose per Erdogan? Una più ampia mobilitazione degli elettori a Kilicdaroglu, disposti a sbarrare la strada a un nuovo mandato quinquennale per Erdogan, potrebbe cambiare la situazione? I giochi non sono finiti.