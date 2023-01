La famiglia reale britannica celebrerà il suo primo matrimonio tra persone dello stesso sesso

persone e re

Questo è un grande precedente per la famiglia reale britannica! Il cugino di re Carlo III sposerà una donna. Eileen Lascelles ha annunciato sui social media di essersi appena fidanzata con il suo fidanzato australiano, Chantelle McPherson.

“Galleggio sempre su una nuvola d’amore. Il giorno di Capodanno, Channtel mi ha chiesto di sposarlo. Ha trasformato quello che è stato un fantastico 2022 in un 2023 ancora più sorprendente”.Libri Il cuginetto di William e Harry. Ellen Lascelles è la nipote di David Lascelles, ottavo e attuale conte di Harewood, e figlia maggiore del fratello minore di David, Jeremy Lascelles. 74esima nella linea di successione, è la pronipote della principessa Mary, unica figlia del re Giorgio V e della regina Mary. È madre di due figli, un figlio di 6 anni e una figlia di 4 anni. Il Daily Mail la descrive come uno spirito libero con una personalità divertente.

Si tratta quindi del primo matrimonio reale tra due donne, ed è la prova che le cose stanno cambiando nonostante tutto all’interno della famiglia reale britannica. L’unica altra relazione omosessuale riguardava Lord Ivar Mountbatten, nipote di Lord Mountbatten. Nel 2018 ha sposato James Coyle, che lavora per la Glasgow Airlines, sette anni dopo il divorzio da Penny Thompson, dalla quale ha tre figlie. Fu anche il primo a bere Coca-Cola. Nel 2013, Elisabetta II ha firmato il Marriage for All Act, dando la sua benedizione per il matrimonio tra persone dello stesso sesso.