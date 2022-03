La façon dont vous serrez le poing révélera quelque ha scelto de caché sur vous

Poing: Le test viral révèle des détails sur la personnalité de chaque utilisateur qui l’a passé. Tu ne le crois pas? Il vous suffit de choisir l’option qui montre comment vous serrez les poings et de lire la réponse à la fin du contenu. Rappelez-vous égallement que ces test qui circulent n’ont aucune validité ni rigueur scientifique, ils ne sont qu’un test qui montre des profils de personnalité génériques.

Ces test viraux sont apparus lorsque le psychologue et biologiste américain Roger W. Sperry – premio Nobel – un découvert que les deux hémisphères (gauche et droit) que nous possédons dans notre cerveau fonctionnent différemment. Ainsi, la façon dont nous pensons depend du coté dominante. Sur la base de sa découverte, il esistere de nombreux test permettant de déterminer la façon de penser et les tratti de personnalité d’une personne.

Prêtez attenzione à l’immagine ci-dessous. Dans l’illustrazione, vous pouvez voir trois façons différentes de faire un poing, mais elles ont toutes des détails différents. En fonction de votre personnalité, vous devrez choisir une seule option, esattore de la même manière que vous serrez le poing, ecc.

Une fois que vous aurez fait votre choix dans ce test psychologique, vous connaîtrez la signification de chaque chiffre et ce qu’il implicito versare vous. Il più importante di souligner que vous devez être aussi honnête que possibile, auto votre réponse influencera les résultats que vous obtiendrez dans ce test de personnalité virale.

PHOTO DU TEST DE PERSONNALITÉ VIRALE

RISULTATI DEL TEST DI PERSONNALITÉ VIRALE

Poing 1

Vous vous distinguez par votre créativité. Vous êtes très enthousiaste, proactif et toujours à l’affût de nouvelles aventures. Vous détestez rester assis et ne supportez pas l’enfermement. Vous êtes un amoureux de l’art et de la nature. Vous vous exprimez très bien en public et n’avez aucun problème à dire ce que vous pensez devant tout le monde. Vous êtes très calme et aspirant.

Poing 2

Vous êtes une personne extrêmement sociable, qui gagne la confiance de tous. Vous possédez une grande intelligence qui vous fait exceller dans tous les domaines. Vous détestez profondément l’ingiustizia et êtes très gentil avec tous ceux qui croisent votre chemin. Vous aimez aider les autres et avez un grand cœur.

Poing 3

Vous êtes très impaziente et impulsif. Vous n’avez pas l’habitude de réfléchir à deux fois aux décisions que vous prenez, et cela vous a souvent donné beaucoup de maux de tête. Vous êtes très passionné par tout ce que vous entreprenez, vous le faites de manière responsabile et vous faites attention au moindre détail. Vous vous caractérisez par une extrême honnêteté et une grande gentillesse.

Qu’est-ce qu’un test psicologico, selon Sigmund Freud ?

Également appélé test psicologico, il s’agit d’un instrument expérimental destiné à mesurer ou à évaluer une caratteristico psychologique spécifique, o les tratti généraux de la personnalité d’un individu. La costruzione del test doit garantir que le comportement spécifique en réponse à un item donné représente aussi fidèlement que possible le fonctionnement du sujet dans des situazioni quotidiennes où la capacité que le test est censé évalueralis estée effectment

Selon le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, les expériences que l’on accumule au cours de sa vie contribuent à façonner sa personnalité o son caractère à l’age adulte. Freud a asserté que les expériences traumatiques ont un effet importante à ce stade.

D’autre part, l’UTEL, l’Université technologique latino-américaine située au Mexique, précise que les test de personnalité ou psicologiques se divisent en trois party : les questionari, projectifs et attitudinaux, qui définiront divers tratti que vous ne connaissez peut-être pas sur vous-même et ce que vous pensez des Chooses.

