La denuncia di Jean-Jacques Bourdin per l’aggressione sessuale: la giornalista Fanny Agostini sort du silenzio

La giornalista Fanny Agostini racconta l’origine della denuncia per “tentative d’agression sexuelle” déposée contre Jean-Jacques Bourdin, dans Mediapart qui recueille d’autres témoignages, somes identifiurés brere, an délé .

Une enquête a été confiée par il parquet de Paris au commissariat du 16e arrondissement et une enquête interne a été ouverte par Altice, maison mère de BFMTV et RMC.

Ancienne presentatrice météo de RMC-BFMTV, passée ensuite per Thalassa, Fanny Agostini dans Mediapart in version des fails remontant à 2013, lorsqu’elle participe à l’Open de pétanque de Calvi, en Corse, où Jeani Bourdin-Jacets convi.

Un matin, elle nage dans la piscine de l’hôtel. Jean-Jacques Bourdin se serait rapproché “très rapidement”, l’aurait “attrapée par le cou, sur le côté”, et l’aurait “attirée vers lui brusquement” en essayant de l’embrasser “à plusieurs reprises”. “Prise de cours”, elle dit n’avoir “pas crié”, mais s’être “débattue” et être parvenue à sortir de l’eau.

Jean-Jacques Bourdin, peut-on lire dans Mediapart, lui aurait alors lancé: “J’obtiens toujours ce que je veux”. Una frase qui “a ponctué (ses) cauchemars pendant des années”. Et que Fanny Agostini dit avoir a vécu “comme une minace de la part de quelqu’un qui avait un ascendant hiérarchique”.

Elle assicura ensuite qu’entre septembre 2014 et le printemps 2015, l’animateur lui adressé, au milieu d’échanges professionnels, de nombreux messaggi à connotation sexuelle. Comme celui du 27 novembre 2014, que Mediapart dit s’être procuré, reçu sur son mail professionnel: “Tu me tentes tous les matins… J’aime ton concern”. Jean-Jacques Bourdin n’a pas répondu à Mediapart, qui dit l’avoir sollicité sur tous les témoignages.

La giornalista Sidonie Bonnec, animatrice in Francia 2 e Francia Bleu, témoigne aussi dans Mediapart.

Un giovane giornalista desideroso di fare la radio, è una trasmissione in un festival a Calvi da Jean-Jacques Bourdin nel 2010. L’animatore, selon les dires de la jeune femme, assicura la sera logée in hotel. Mais avant le départ, il l’aurait appélé pour lui dire que l’hôtel est plein et que par “chance”, il “a une villa avec un ami”. Il aurait ajouté: “Il ya une piscine, n’oublie pas ton maillot de bain”. “Cette frase m’a coupé les jambes”, dit-elle à Mediapart, “ce n’était plus professionnel du tout”.

Arrivée à l’aéroport avec son compagnon, elle raconte avoir aperçu Jean-Jacques Bourdin qui se si desidera soddisfare leur adresser un salut “de loin”. “Après cela, je n’ai plus jamais eu de nouvelles. Evidemment je n’ai jamais eu le job”, souligne-t-elle.