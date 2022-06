La concentrazione di anidride solforosa è cinque volte superiore al normale: in Cile sono state avvelenate più di cento persone

105 residenti Dalle città di Quintero e Bochoncafe, hanno ricevuto cure in un ospedale locale, secondo i media belgi 7 parete 7.

Questo arriva sulla scia di un episodio simile registrato questa settimana. Nelle scuole delle città cilene di Quintero e Buchoncafe, almeno 76 bambini e cinque adulti sono stati curati questo mercoledì in vari centri sanitari per picco di inquinamento Si è verificato lunedì mattina presto e ha già causato un centinaio di casi di avvelenamento, secondo scuole e medici, secondo i media cileni. il suono.

Sono stati curati circa 36 bambini, un insegnante e tre addetti alla manipolazione degli alimenti Sintomi respiratori Alla Orion School di Busenkave, mentre 40 studenti e insegnanti della Santa Philomena School di Quintero soffrono di vertigini e mal di testa.

Chernobyl Cile

l’emergenza ambientale Per ordine delle autorità di queste due regioni. Ciò significa sospendere le stagioni e vietare l’attività fisica vietata e tutte le fonti di riscaldamento durante un periodo in cui le temperature sono fredde con l’avvicinarsi dell’inverno in Australia.

I pubblici ministeri hanno detto che è stata aperta un’indagine. Il riemergere dell’inquinamento si verifica in un’area in cui vi è una concentrazione 16 grandi industrie minerariee petrolio, cemento, gas e prodotti chimici, inclusa la National Copper Mining Company (KODELCO). Viene chiamata anche l’area, che ospita le città di Quintero e Bochoncafe Chernobyl Cile Uguaglianza di Greenpeace.

Leggi anche:

Lo studio ha rilevato che l’inquinamento provoca ancora nove milioni di morti premature in tutto il mondo

Leggi anche:

L’inquinamento uccide 9 milioni di persone ogni anno in tutto il mondo