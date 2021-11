La Commissione Europea difende l’uso dei jet privati ​​da von der Leyen

Il presidente della Commissione europea ha utilizzato un jet privato lo scorso giugno per un volo di 19 minuti.

Pubblicato il 4/11/2021



IlLa Commissione europea giovedì ha giustificato l’uso di jet privati ​​da parte del suo presidente, Ursula von der Leyen, che ha promosso trasporti meno inquinanti alla COP26 di Glasgow e ha fatto della “carta verde” una priorità del suo mandato.

La signora von der Leyen ha utilizzato un jet privato lo scorso giugno per volare da Vienna a Bratislava, le capitali austriaca e slovacca, per 19 minuti. Nelle sue funzioni, “i rapporti con (…) i capi di Stato e di governo sono molto importanti e richiedono poco più che semplici comunicazioni via Zoom”, il che significa l’uso di aerei charter per determinati voli, ha dichiarato un portavoce dell’Esecutivo europeo, Eric Mammer.







In risposta a una domanda durante una conferenza stampa quotidiana, Mammer ha insistito sui “limiti significativi” dell’amministratore delegato europeo per raggiungere il consenso tra i 27 Stati membri in un tempo limitato. Ha aggiunto che l’impatto della pandemia ha ulteriormente ridotto la disponibilità di voli commerciali e treni frequenti.

Tuttavia, la Commissione ha confermato che la compagnia da cui prende in affitto i jet privati ​​compensa le emissioni di carbonio dei voli della signora von der Leyen, e ha confermato il signor Mammer, secondo il quale anche il CEO europeo sta studiando modi per utilizzare più voli con biocarburanti come il suo. Ha partecipato alla COP26 di Glasgow.