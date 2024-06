La causa Nintendo rivela diversi nomi alternativi per Donkey Kong

Donkey Kong è un personaggio iconico di Nintendo, un grande e muscoloso gorilla noto per la sua cravatta rossa con la sigla “DK”. Ha debuttato nel 1981 ed è diventato un personaggio centrale in molti giochi platform e di corse, contribuendo all’identità di Nintendo.

Il nome del popolare videogioco avrebbe potuto essere diverso

Pensi di conoscere tutti i segreti delle celebrità? Donkey Kong Da Nintendo? Si scopre che il gorilla lanciatore di barili, meglio conosciuto nel mondo dei videogiochi, avrebbe potuto avere un nome completamente diverso. In effetti, i documenti giudiziari recentemente scoperti da MarioBrothBlog su X (ex Twitter) rivelano nomi alternativi che avrebbero potuto essere utilizzati per questo personaggio iconico.

Nomi alternativi che cambierebbero la situazione

Tra questi troviamo proposte come Kong Dong, Steel Kong, Funny Kong, Bill Kong e perfino Kong Boy. Questi nomi furono presi in considerazione durante la creazione del personaggio nel 1981, prima del nome Donkey Kong Alla fine viene scelto.

Origine del nome Donkey Kong

Dietro questa scelta si nasconde un desiderio specifico del creatore Shigeru Miyamoto. Voleva trasmettere l’idea di un gorilla rigido e testardo, come il personaggio che si frappone tra Mario, allora conosciuto come “Jumpman”, e Pauline, la damigella in pericolo che vuole salvare. Pertanto, è stato scelto il nome “Donkey”, che significa “asino” in inglese, per evocare questo carattere testardo.

Un futuro promettente per la serie Donkey Kong

francese Donkey KongSebbene fosse meno attivo di prima, non pronunciò la sua ultima parola. In effetti, i fan possono attendere con ansia il prossimo arrivo Donkey Kong Country Returns HDuna rimasterizzazione del popolare gioco Wii il cui rilascio è previsto per gennaio 2025. Questa versione per Nintendo Switch beneficerà di una revisione grafica e di meccaniche di gioco migliorate, in linea con un hardware più efficiente.