La catena di supermercati chiede ai propri clienti di prestare particolare attenzione!

Un controllo di qualità interno ha rivelato che le date di utilizzo (BBD) indicate sui piatti pronti non erano corrette. Alcuni prodotti potrebbero indicare una data di scadenza del 31/09/2022 mentre la data esatta è il 31/08/2022.

I prodotti sono piatti pronti venduti solo a Delhaize. Sono tutti del marchio DLL.

Delhaize comunica di aver contestualmente ritirato tutti i prodotti coinvolti e rafforzato le proprie verifiche sui prodotti e sui fornitori. Il brand chiede ai clienti che hanno già acquistato questi prodotti di non consumarli dopo il 31/08/2022.

Altri prodotti dello stesso gruppo possono essere tranquillamente consumati in quanto non ne risentono. Delhaize si scusa con i suoi clienti per i disagi causati. Le persone che desiderano maggiori informazioni possono contattare il nostro servizio clienti al numero verde 0800/95713.