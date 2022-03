“La casa del prezzo dei materiali per la spesa”, avviso del settore della costruzione

Alors qu’ils flambent depuis plusieurs mois, les prix des matériaux de construction continuent à grimper ces dernières semaines, notamment à cause de la guerre in Ucraina, alerte jeudi la Confédération Construction, qui ne s’attend pas’ cette à tendance ce arrête procurement .

Depuis début janvier, les prix des matériaux de construction auraient augmenté jusqu’à 12%, selon une enquête de l’organisation sectorielle auprès de 210 imprese.

Ces hausses “concernent surtout l’acier, le bois, les matériaux d’isolation et les métaux non ferreux et, le moins, les produits en verre, les matériaux d’infrastructure, les briques et les tuiles. Avec la Ukraine 95%er des entrepreneurs s’attendent à des nouvelles augmentations durant ces prochains mois, surtout pour les produits d’acier”indique la Confédération Construction dans un comunicato.

L’aumento del prezzo dei materiali è supportato dalla moitié des cas par l’entreprise de construction, ce qui pèse sur la rentabilité, poursuit l’organisation sectorielle. Dans l’autre moitié des cas, les hausses sont imputées au client, mais plus souvent seulement partiellement (29%) que complètement (18%). Par ailleurs, 72% des entreprises interrogagées par la Confédération Construction constant une dégradation des délais de livraison. Ces retards concernent surtout les matériaux d’installation, comme les briques et les tuiles, ainsi que les produits d’acier. Là aussi, una grande maggioranza degli imprenditori (83%) è presente in un aggravamento della situazione nella suite de la guerre in Ucraina, surtout pour les produits d’acier. Enfin, la Confédération Construction précise que fin 2021, le secteur de la construction comptait en Belgique 2.500 travailleurs détachés ukrainiens. Un peu plus d’un imprenditore sur 10 qui travaille avec des ouvriers détachés ukrainiens signale que certis cooperaurs sont retournés dans leur pays