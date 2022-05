La capsula spaziale Boeing Starliner conclude la sua missione sperimentale

La posta in gioco è enorme sia per Boeing, che ha cercato di rendere questo volo di prova un successo, sia per la NASA, che ha investito diversi miliardi di dollari nello sviluppo del veicolo spaziale. In futuro vorrebbe affittare i suoi servizi per trasportare i suoi astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Un atterraggio senza incidenti consentirà al colosso aerospaziale di portare finalmente a termine una missione di successo dall’inizio alla fine, dopo un fallimento nel 2019. Allo stesso tempo, ripristina leggermente la sua immagine, essendo stato superato da SpaceX, la cui capsula è stata precedentemente utilizzata come un Taxi della NASA dal 2020.

Il portello Starliner è stato chiuso martedì dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ha portato con sé il suo carico utile di 270 kg, comprese le bombole di ossigeno riutilizzabili, che sarebbero state riempite sulla Terra e tornate in orbita più tardi.

– Dossi frequenti –

Lo Starliner è decollato dalla Florida giovedì scorso e ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale per la prima volta il giorno successivo. Negli ultimi giorni sono stati effettuati numerosi test per verificare il corretto funzionamento del veicolo una volta agganciato al laboratorio di volo.